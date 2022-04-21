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В столице возможен небольшой дождь: погода на 21 апреля
В столице возможен небольшой дождь: погода на 21 апреля
Синоптики рассказали о погоде на сегодня.
2022-04-21T12:59+0500
2022-04-21T12:59+0500
общество
погода
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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. По данным Узгидромета, сегодня по республике переменная облачность, без осадков, только по Андижанской, Наманганской, Ферганской областям местами пройдет дождь, возможна гроза. По Ташкентской, Сырдарьинской областям во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура 21-26 градусов тепла.В Ташкенте переменная облачность, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха 23-25 градусов.По предгорным и горным районам республики переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура 12-17 градусов.Читайте также:В Ташкенте в ближайшее время пройдут шесть крупных фестивалейУзбекистан примет участие в конференции глав МИД России и пяти стран ЦА
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погода

В столице возможен небольшой дождь: погода на 21 апреля

12:59 21.04.2022
© pixabay.com/photochurРечная аллея
Речная аллея - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.04.2022
© pixabay.com/photochur
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Синоптики рассказали о погоде на сегодня.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. По данным Узгидромета, сегодня по республике переменная облачность, без осадков, только по Андижанской, Наманганской, Ферганской областям местами пройдет дождь, возможна гроза.
По Ташкентской, Сырдарьинской областям во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура 21-26 градусов тепла.
В Ташкенте переменная облачность, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха 23-25 градусов.
По предгорным и горным районам республики переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура 12-17 градусов.
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