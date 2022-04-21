https://uz.sputniknews.ru/20220421/v-venetsii-otkroetsya-natsionalnyy-pavilon-uzbekistana---foto-24117749.html

В Венеции откроется национальный павильон Узбекистана - фото

В Венеции откроется национальный павильон Узбекистана - фото

На Венецианской биеннале раскинется "Сад знаний", посвященный великому узбекскому ученому Аль-Хорезми

2022-04-21T12:20+0500

2022-04-21T12:20+0500

2022-04-21T12:20+0500

культура

узбекистан

выставка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/15/24117589_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_7207bf3b16040e0945f30b303ae1b2bb.jpg

ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. На Венецианской биеннале появится национальный павильон Узбекистана. Там развернется выставка Dixit Algorizmi – The Garden of Knowledge ("Как говорил аль-Хорезми — Сад знаний"). Об этом корреспонденту Sputnik сообщила пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.Экспозиция станет частью 59-й Венецианской биеннале современного искусства и представит размышления о фундаментальной работе Мухаммада аль-Хорезми — великого узбекского учёного из Хивы. Выставка начнет работу 23 апреля и будет открыта до 27 ноября 2022 года.Центром композиции выставки станет инсталляция традиционного исламского сада. Интерьер павильона дополнит звуковой ландшафт, созданный узбекским музыкантом Аброром Зуфаровым совместно с художником и композитором Чарли Таппом.В минувшем году на биеннале Узбекистан представил проект, посвященный узбекской махалле. Посредством этой экспозиции авторы постарались открыть для всех большое любящее сердце народа Узбекистана, его обычаи, традиции и культуру во временной перспективе.Посетители и эксперты высоко оценили экспозицию, назвав ее "открытием Венецианского биеннале".

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, выставка, фото