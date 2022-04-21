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В Венеции откроется национальный павильон Узбекистана - фото
В Венеции откроется национальный павильон Узбекистана - фото
На Венецианской биеннале раскинется "Сад знаний", посвященный великому узбекскому ученому Аль-Хорезми
2022-04-21T12:20+0500
2022-04-21T12:20+0500
культура
узбекистан
выставка
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ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. На Венецианской биеннале появится национальный павильон Узбекистана. Там развернется выставка Dixit Algorizmi – The Garden of Knowledge ("Как говорил аль-Хорезми — Сад знаний"). Об этом корреспонденту Sputnik сообщила пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.Экспозиция станет частью 59-й Венецианской биеннале современного искусства и представит размышления о фундаментальной работе Мухаммада аль-Хорезми — великого узбекского учёного из Хивы. Выставка начнет работу 23 апреля и будет открыта до 27 ноября 2022 года.Центром композиции выставки станет инсталляция традиционного исламского сада. Интерьер павильона дополнит звуковой ландшафт, созданный узбекским музыкантом Аброром Зуфаровым совместно с художником и композитором Чарли Таппом.В минувшем году на биеннале Узбекистан представил проект, посвященный узбекской махалле. Посредством этой экспозиции авторы постарались открыть для всех большое любящее сердце народа Узбекистана, его обычаи, традиции и культуру во временной перспективе.Посетители и эксперты высоко оценили экспозицию, назвав ее "открытием Венецианского биеннале".
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узбекистан, выставка, фото

В Венеции откроется национальный павильон Узбекистана - фото

12:20 21.04.2022
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На Венецианской биеннале раскинется "Сад знаний", посвященный великому узбекскому ученому Аль-Хорезми
ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. На Венецианской биеннале появится национальный павильон Узбекистана. Там развернется выставка Dixit Algorizmi – The Garden of Knowledge ("Как говорил аль-Хорезми — Сад знаний"). Об этом корреспонденту Sputnik сообщила пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.
© Фонд развития культуры и искусстваНациональный павильон Узбекистана на Венецианской биеннале
Национальный павильон Узбекистана на Венецианской биеннале - Sputnik Узбекистан
1/5
© Фонд развития культуры и искусства
Национальный павильон Узбекистана на Венецианской биеннале
© Фонд развития культуры и искусстваНациональный павильон Узбекистана на Венецианской биеннале
Национальный павильон Узбекистана на Венецианской биеннале - Sputnik Узбекистан
2/5
© Фонд развития культуры и искусства
Национальный павильон Узбекистана на Венецианской биеннале
© Фонд развития культуры и искусстваНациональный павильон Узбекистана на Венецианской биеннале
Национальный павильон Узбекистана на Венецианской биеннале - Sputnik Узбекистан
3/5
© Фонд развития культуры и искусства
Национальный павильон Узбекистана на Венецианской биеннале
© Фонд развития культуры и искусстваНациональный павильон Узбекистана на Венецианской биеннале
Национальный павильон Узбекистана на Венецианской биеннале - Sputnik Узбекистан
4/5
© Фонд развития культуры и искусства
Национальный павильон Узбекистана на Венецианской биеннале
© Фонд развития культуры и искусстваНациональный павильон Узбекистана на Венецианской биеннале
Национальный павильон Узбекистана на Венецианской биеннале - Sputnik Узбекистан
5/5
© Фонд развития культуры и искусства
Национальный павильон Узбекистана на Венецианской биеннале
Экспозиция станет частью 59-й Венецианской биеннале современного искусства и представит размышления о фундаментальной работе Мухаммада аль-Хорезми — великого узбекского учёного из Хивы. Выставка начнет работу 23 апреля и будет открыта до 27 ноября 2022 года.
Центром композиции выставки станет инсталляция традиционного исламского сада. Интерьер павильона дополнит звуковой ландшафт, созданный узбекским музыкантом Аброром Зуфаровым совместно с художником и композитором Чарли Таппом.
"В 2022 году наша страна во второй раз станет участницей Венецианской биеннале. Открытие в прошлом году вызвало большой резонанс, и в этом году мы возвращаемся с новыми идеями и вновь бросаем вызов миру современного искусства", - отметила зампредседателя Совета Фонда развития культуры и искусства Саида Мирзиёева.
В минувшем году на биеннале Узбекистан представил проект, посвященный узбекской махалле. Посредством этой экспозиции авторы постарались открыть для всех большое любящее сердце народа Узбекистана, его обычаи, традиции и культуру во временной перспективе.
Посетители и эксперты высоко оценили экспозицию, назвав ее "открытием Венецианского биеннале".
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