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https://uz.sputniknews.ru/20210603/mejdunarodnye-smi-nazvali-uzbekistan-otkrytiem-venetsianskoy-biennale-19081302.html
Международные СМИ назвали Узбекистан открытием Венецианской биеннале
Международные СМИ назвали Узбекистан открытием Венецианской биеннале
По мнению зарубежных журналистов, махалля — не только типичный узбекский квартал, но и знаковая социокультурная модель, которая может быть интересна другим... 03.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-03T20:51+0500
2021-06-03T20:51+0500
культура
саида мирзиёева
венеция
выставка
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Узбекская махалля покоряет биеннале в Венеции, так отозвались о национальном стенде республики представители масс-медиа, освещающие масштабное культурное событие. Об этом в своем Telegram-канале рассказала зампредседателя Совета Фонда развития культуры и искусства Саида Мирзиёева.В качестве дебютного проекта на биеннале Узбекистан выбрал то, что наиболее концентрированно и ярко отражает особенность традиционного уклада. Махалля — не только типичный узбекский квартал, но и знаковая социокультурная модель, которая может быть интересна другим регионам, — написала корреспондент канала Euronews Марта Брамбилла.Куратор проекта Кристоф Гантенбайн признался: "Благодаря махалле мы узнали, что жизнь и архитектура идут рука об руку. Архитектура сама по себе — ничто, а жизнь нуждается в обрамлении, ей нужны убежище, каркас". Президент Венецианской биеннале Роберто Чикутто также не скрывает восторга перед экспозицией Узбекистана: "Я считаю, что это сильный подход — учиться на примерах прошлого, чтобы строить настоящее и будущее. Проект прекрасен: такой тип архитектуры пронизан человеческим видением. Он действительно рассказывает нам об особенностях образа жизни и в плане жилья как такового, и в плане уклада местных сообществ. Считаю, что проект актуален с точки зрения текущего временного момента, и с точки зрения целей биеннале". Журналист "New York Times", отвечая на вопрос "Как пандемия изменила архитектуру и как архитектура реагирует?", в качестве примера приводит махаллю. Она, по мнению автора, может стать достойной альтернативой "универсальной глобальной архитектуре" и своего рода лекарством против "анонимного одиночества граждан" — бича современного общества во многих развитых странах.Напомним, Узбекистан впервые представил свой национальный павильон "Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь". Посредством этой экспозиции авторы постарались открыть для всех большое любящее сердце народа Узбекистана, его обычаи, традиции и культуру во временной перспективе.
https://uz.sputniknews.ru/20210510/uzbekistan-gotov-k-venetsianskoy-biennale-pavilon-otkroetsya-cherez-neskolko-dney-18663008.html
https://uz.sputniknews.ru/20210521/maxallya-kak-kulturnoe-dostoyanie-kak-otkryvali-pavilon-uzbekistana-na-biennale-v-venetsii-18845559.html
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саида мирзиёева, венеция, выставка

Международные СМИ назвали Узбекистан открытием Венецианской биеннале

20:51 03.06.2021
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© Фонд развития культуры и искусства при и Министерстве культуры УзбекистанаОткрытие национального павильона Узбекистана "Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь" на 17-й Венецианской архитектурной биеннале
Открытие национального павильона Узбекистана Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь на 17-й Венецианской архитектурной биеннале - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2021
© Фонд развития культуры и искусства при и Министерстве культуры Узбекистана
По мнению зарубежных журналистов, махалля — не только типичный узбекский квартал, но и знаковая социокультурная модель, которая может быть интересна другим регионам.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Узбекская махалля покоряет биеннале в Венеции, так отозвались о национальном стенде республики представители масс-медиа, освещающие масштабное культурное событие. Об этом в своем Telegram-канале рассказала зампредседателя Совета Фонда развития культуры и искусства Саида Мирзиёева.
В качестве дебютного проекта на биеннале Узбекистан выбрал то, что наиболее концентрированно и ярко отражает особенность традиционного уклада. Махалля — не только типичный узбекский квартал, но и знаковая социокультурная модель, которая может быть интересна другим регионам, — написала корреспондент канала Euronews Марта Брамбилла.
Куратор проекта Кристоф Гантенбайн признался: "Благодаря махалле мы узнали, что жизнь и архитектура идут рука об руку. Архитектура сама по себе — ничто, а жизнь нуждается в обрамлении, ей нужны убежище, каркас".
Узбекская ССР. Кузнец Шаахмед Шамахмудов и его жена Бахри Акрамова взяли на воспитание и усыновили 15 детей, потерявших родителей и эвакуированных во время войны в Ташкент. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2021
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Узбекистан готов к Венецианской биеннале: павильон откроется через несколько дней
10 мая, 19:35
9396
Президент Венецианской биеннале Роберто Чикутто также не скрывает восторга перед экспозицией Узбекистана: "Я считаю, что это сильный подход — учиться на примерах прошлого, чтобы строить настоящее и будущее. Проект прекрасен: такой тип архитектуры пронизан человеческим видением. Он действительно рассказывает нам об особенностях образа жизни и в плане жилья как такового, и в плане уклада местных сообществ. Считаю, что проект актуален с точки зрения текущего временного момента, и с точки зрения целей биеннале".
Журналист "New York Times", отвечая на вопрос "Как пандемия изменила архитектуру и как архитектура реагирует?", в качестве примера приводит махаллю. Она, по мнению автора, может стать достойной альтернативой "универсальной глобальной архитектуре" и своего рода лекарством против "анонимного одиночества граждан" — бича современного общества во многих развитых странах.
Фрагмент национального павильона Узбекистана Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь на 17-й Венецианской архитектурной биеннале - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2021
Фото
Махалля как культурное достояние: открытие павильона Узбекистана на биеннале в Венеции
21 мая, 16:29
629
Напомним, Узбекистан впервые представил свой национальный павильон "Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь". Посредством этой экспозиции авторы постарались открыть для всех большое любящее сердце народа Узбекистана, его обычаи, традиции и культуру во временной перспективе.
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