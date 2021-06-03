https://uz.sputniknews.ru/20210603/mejdunarodnye-smi-nazvali-uzbekistan-otkrytiem-venetsianskoy-biennale-19081302.html

Международные СМИ назвали Узбекистан открытием Венецианской биеннале

Международные СМИ назвали Узбекистан открытием Венецианской биеннале

По мнению зарубежных журналистов, махалля — не только типичный узбекский квартал, но и знаковая социокультурная модель, которая может быть интересна другим... 03.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-03T20:51+0500

2021-06-03T20:51+0500

2021-06-03T20:51+0500

культура

саида мирзиёева

венеция

выставка

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Узбекская махалля покоряет биеннале в Венеции, так отозвались о национальном стенде республики представители масс-медиа, освещающие масштабное культурное событие. Об этом в своем Telegram-канале рассказала зампредседателя Совета Фонда развития культуры и искусства Саида Мирзиёева.В качестве дебютного проекта на биеннале Узбекистан выбрал то, что наиболее концентрированно и ярко отражает особенность традиционного уклада. Махалля — не только типичный узбекский квартал, но и знаковая социокультурная модель, которая может быть интересна другим регионам, — написала корреспондент канала Euronews Марта Брамбилла.Куратор проекта Кристоф Гантенбайн признался: "Благодаря махалле мы узнали, что жизнь и архитектура идут рука об руку. Архитектура сама по себе — ничто, а жизнь нуждается в обрамлении, ей нужны убежище, каркас". Президент Венецианской биеннале Роберто Чикутто также не скрывает восторга перед экспозицией Узбекистана: "Я считаю, что это сильный подход — учиться на примерах прошлого, чтобы строить настоящее и будущее. Проект прекрасен: такой тип архитектуры пронизан человеческим видением. Он действительно рассказывает нам об особенностях образа жизни и в плане жилья как такового, и в плане уклада местных сообществ. Считаю, что проект актуален с точки зрения текущего временного момента, и с точки зрения целей биеннале". Журналист "New York Times", отвечая на вопрос "Как пандемия изменила архитектуру и как архитектура реагирует?", в качестве примера приводит махаллю. Она, по мнению автора, может стать достойной альтернативой "универсальной глобальной архитектуре" и своего рода лекарством против "анонимного одиночества граждан" — бича современного общества во многих развитых странах.Напомним, Узбекистан впервые представил свой национальный павильон "Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь". Посредством этой экспозиции авторы постарались открыть для всех большое любящее сердце народа Узбекистана, его обычаи, традиции и культуру во временной перспективе.

https://uz.sputniknews.ru/20210510/uzbekistan-gotov-k-venetsianskoy-biennale-pavilon-otkroetsya-cherez-neskolko-dney-18663008.html

https://uz.sputniknews.ru/20210521/maxallya-kak-kulturnoe-dostoyanie-kak-otkryvali-pavilon-uzbekistana-na-biennale-v-venetsii-18845559.html

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саида мирзиёева, венеция, выставка