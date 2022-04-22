https://uz.sputniknews.ru/20220422/24140497.html

Россия передает Казахстану неиспользуемое имущество на Байконуре

Россия передает Казахстану неиспользуемое имущество на Байконуре

Так и не запущенный с 90-х годов спутник "Экран-М" и комплектующие к нему оценили в символическую сумму в один рубль.

2022-04-22T13:09+0500

2022-04-22T13:09+0500

2022-04-22T13:09+0500

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байконур

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ТАШКЕНТ, 22 апр - Sputnik. Россия начала передачу Казахстану неиспользуемого имущества на космодроме Байконур. Такое распоряжение российского правительства опубликовано на официальном портале правовой информации, передает РИА Новости.Первым "движимым имуществом" станет собранный ещё в 90-х годах и так и не запущенный на орбиту спутник "Экран-М" и комплектующие к нему.Всего в перечне два пункта: спутник "Экран-М" с комплектующими и составными частями, а также сборочно-защитный блок, его комплектующие и приспособления. Стоимость как спутника, так и блока символическая - один рубль.Обеспечить передачу имущества должен МИД России.Ранее РИА Новости сообщало, что до конца года Россия передаст Казахстану 16 объектов космодрома Байконур. В частности, в первом полугодии помимо телекоммуникационного спутника казахской стороне передадут три технологические системы на Байконуре.По данным РИА Новости, спутник "Экран-М" был доставлен на космодром, но так и не запущен, поскольку система таких же аппаратов работала исправно и пополнять орбитальную группировку смысла не было. Если аппарат хранился должным образом, он, скорее всего, все еще пригоден к запуску и работе на орбите.Первый спутник "Экран-М" был запущен на геостационарную орбиту в 1987 году. Назначение аппарата - организация прямого телевизионного вещания для отдаленных регионов России. Последний такой же аппарат отправили в космос в 2001 году.Читайте также: Россия призывает США к переговорам о неразмещении оружия в космосе

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