https://uz.sputniknews.ru/20220422/itogi-pervogo-dnya-vizita-mirziyoeva-v-kashkadarinskuyu-oblast--foto-24134514.html

Итоги первого дня визита Мирзиёева в Кашкадарьинскую область — фото

Итоги первого дня визита Мирзиёева в Кашкадарьинскую область — фото

Жители, предприниматели, фермеры и молодежь трех районов региона встретились с главой государства.

2022-04-22T08:21+0500

2022-04-22T08:21+0500

2022-04-22T09:32+0500

шавкат мирзиёев

кашкадарьинская область

визит

общество

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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В первый день рабочей поездки в Кашкадарьинскую область президент Шавкат Мирзиёев посетил Касанский, Касбинский и недавно созданный Кукдалинский районы. Мирзиёев побывал на предприятии хлопково-текстильного кластера "Бунёдкор", расположенном в Касанском районе.Предприятие способно выпускать 6 млн. готовых трикотажных изделий. В планах текстильной фабрики — производство одежды почти на 100 млрд. сумов и экспорт готовой продукции на сумму более $2 млн.В том же районе президент ознакомился с развитием пшеницы и хлопчатника на поле фермерского хозяйства "Косон". Отмечается, что по периметру зерновых и хлопковых полей хозяйства выращивают виноград, шелковицу и тыкву. Мирзиёев подчеркнул, что этот опыт необходимо расширить и выращивать плодоовощную продукцию на пустых участках вокруг кластеров и фермерских хозяйств. Помимо этого, глава государства обсудил проекты по модернизации системы водопользования. Президент также побывал в моноцентре "Ишга мархамат", где ознакомился с созданными условиями и побеседовал с молодыми людьми, которые учатся в центре.Здесь обучают около 20 профессиям в сферах техники и обслуживания. Причем не только жителей Касана, но и соседних районов. Учебный процесс длится от двух до шести месяцев. Мирзиёев побывал в том числе на стройке массива "Новый Узбекистан" в махалле "Дустлик" Касанского района. В период с 2022-2026 годов здесь возведут 120 многоэтажных домов. На данный момент идут работы по строительству 30 домов на 616 квартир. Глава государства подчеркнул важность качественного строительства домов и обеспечения доступности цен на жилье. Также президент посетил махаллю "Камаши" Касбинского района, где проживает свыше 6 тыс. человек и реализована программа "Обод кишлок". Мирзиёева ознакомили с условиями в махаллинском центре, в котором он наблюдал за занятиями в детских творческих и спортивных кружках. Касбинский район известен своей уникальной школой гончарного дела и ковроткачества, президент дал поручение развивать эти направления в районе. До этого Мирзиёев в ходе рабочей поездки в Кашкадарьинскую область побывал в недавно созданном Кукдалинском районе, где встретился с представителями семейных детских домов, забравших на воспитание детей из госучреждений.Читайте также:

кашкадарьинская область

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шавкат мирзиёев, кашкадарьинская область, визит