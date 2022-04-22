https://uz.sputniknews.ru/20220422/london-jdet-ot-moskvy-gumanizma-i-sochuvstviya-24139542.html

Лондон ждет от Москвы "гуманизма и сочувствия"

Лондон ждет от Москвы "гуманизма и сочувствия"

В ходе спецоперации наши бойцы подвергают активной денацификации не только граждан Украины.

2022-04-22T12:48+0500

2022-04-22T12:48+0500

2022-04-22T12:48+0500

колумнисты

лондон

москва

украина

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Недавно в Мариуполе в плен попали сразу двое подданных Великобритании — 28-летний Эйден Эйслин и 48-летний Шон Пиннер, пишет колумнист РИА Новости Виктория Никифорова.Ну, казалось бы, попали и попали — не самый худший конец для солдат удачи. Можно сказать, повезло — могли ведь и совсем денацифицировать. Тем более это же не застенки СБУ. Их кормят-поят, не обижают. Допрашивают, естественно. Видеоинтервью Эйдена Эйслина широко растиражированы, на экране он выглядит здоровым и упитанным.Но какой плач Ярославны сразу поднялся в английских и американских СМИ! Семьи наемников, оказывается, переживают жуткий стресс и расстраиваются, когда видят видеозаписи со своими родственниками. Волнуется британская общественность — как там наши ребятки в русском плену? Премьер-министр Борис Джонсон попросил российские власти отнестись к пленным с "гуманизмом и сочувствием".Погодите. А что вообще эти добрые британцы забыли на земле Донбасса? Еще можно с трудом понять, почему за длинным долларом едут воевать на Украину выходцы из стран Южной Америки или Восточной Европы, к примеру. Ну нету работы, нету перспектив. Единственный нормальный заработок для бывшего военного — командировки в такие богом забытые места, как эта, как ее там, Юкрейн, да?Неприятно об этом говорить, конечно, но большая часть из них — патологические, больные на всю голову садисты. Они едут тупо убивать, и им по большому счету все равно, против кого они там воюют. Для них прокси-войны Вашингтона и Лондона всегда были не столько войной, сколько охотой. Немного адреналина, но, в сущности, никакого риска. Ирак, Афганистан, Сирия — далее везде. Ничья земля, выжженная территория, "заброшка", в которой так весело подстреливать беззащитных туземцев.Кто-то из этих убийц увлекается фашизмом, накалывает себе свастику. Кто-то практикует языческие ритуалы — руны там, Вальгалла, вся эта оперная муть. Кто-то вообще ударился в сатанизм — наши разведчики нашли недавно брошенное нацистами капище с какими-то пентаграммами. Больные люди, в общем. Наши войска оказывают огромную услугу мировому сообществу, избавляя человечество от этих маньяков.Меньшая же часть наемников — это серьезные деятели, которые налаживают неформальное взаимодействие британской короны и Пентагона с туземными украинскими войсками. Они вербуют наемников, учат обращению с импортированным оружием, доносят разведданные, готовят диверсионные группы и планируют теракты на территориях, уже освобожденных русской армией.Лондон признал, что воюет с Россией на Украине >>Тут есть такая хитрость, что формально наемничество в Великобритании запрещено законом. Еще месяц назад Борис Джонсон напомнил английским военным, что если они поедут на Украину, то по возвращении их ждет трибунал. Однако если подать в отставку, то можно заключить контракт о наемничестве как частному лицу. Вот этой лазейкой и пользуются такие, как Эйслин и Пиннер. Натурально, они сохраняют все связи со своими командирами и сослуживцами. Однако власти Великобритании тут могут сохранять лицо и делать вид, что они не в курсе, чем занимаются их солдаты удачи.Эйден Эйслин, в частности, рассказал, что работает на Украине уже четыре года. Он вербовал иностранных наемников, участвовал в разнообразных операциях. Он знает западных офицеров, которые сейчас скрываются в развалинах мариупольской "Азовстали". В общем, это очень интересный деятель. Общественность с любопытством ждет информации, которую он предоставит в процессе допросов.А британской общественности волноваться не стоит. Насчет "гуманизма и сочувствия" Джонсону следовало бы взывать, если бы Эйслин оказался у эсбэушников. Но почему-то в таких случаях английское руководство молчит в тряпочку.Удивительно, не правда ли? Белый человек ехал поохотиться на местных, а тут внезапно такой облом — вместо туземного ополчения он повстречался с русской армией. Что ж, Хейг побежал куда глаза глядят по просторам Украины и внезапно оказался в застенках СБУ. Щирые украинские спецслужбы решили (вы не поверите), что он — русский шпион.Допрашивали его долго и больно. Хейг вспоминал, как его били по голове, он потерял много крови. Был уверен, что не выживет. "Поехать воевать за Украину и быть убитым украинцами, что может быть нелепее?" — восклицал он позднее.В высокой мере интересно знать, где был тогда Борис Джонсон? Почему он не вписывался за своего соотечественника, почему не требовал от Киева прекратить пытки британского подданного? Ну, ему же там сотрясение мозга эсбэушники устроили. Жалко же человека. Неужели Джонсону было наплевать?В конце концов Хейг оказался не нужен даже эсбэушникам. Его пинком выбросили на улицу, и он, теряя тапки, побежал к польской границе, а из Польши благополучно дал деру домой. В Британии на него набежали журналисты и принялись делать с ним интервью. Они называли его героем, отважным бойцом и "британским львом". Честное слово. Вот, прямо в заголовок вынесено: "Британский лев: горжусь тем, что помогал украинцам одолеть Путина"."Англичанка гадит": в Британии готовы лишить русских базовых прав >>Насчет Эйслина Джонсон, как видим, волнуется гораздо больше. И опять-таки интересно знать, почему такой гуманизм вдруг проснулся в несентиментальном британском премьере? Может быть, он боится, что Эйслин на допросах скажет что-нибудь не то? Раскроет, например, как конкретно руководство Британии чужими руками воюет на Украине? Все это надо выяснять, конечно.А главное, пора покончить с популярным предрассудком современных прокси-войн, который раз за разом позволяет гражданам США и Британии уходить от ответственности. В любом конфликте наших дней военные этих стран претендуют на особое обращение.Сначала они вторгаются на чужую территорию, массово убивают там ни в чем не повинных людей. Ведут себя как натуральные военные преступники, геноцидят все, что движется. Но стоит им самим попасть в плен или в окружение, как неполживые англосаксонские СМИ подымают отчаянный вой и требуют к ним особого отношения. Ах, это гражданин США, ах, это подданный Ее Величества королевы. Это же не чета туземному быдлу. Оберните их в пупырку, подайте питание по меню и немедленно вывезите на родину.Англичане — да и их братья меньшие, американцы — совершенно искренне, инстинктивно считают себя высшей расой. Нет никакого лицемерия или "двойных стандартов" в том, что они не замечают страданий жителей Донбасса, зато волнуются насчет самочувствия Эйдена Эйслина. Они правда не замечают. Они действительно волнуются. У них один стандарт. Согласно нему, Эйслин, убивавший русских, он свой, он "белый человек". Жители Донбасса (как, впрочем, и жители Киева, и жители Москвы) для них не люди.Русские военнопленные, которых истязают украинцы, — это нормально. Британец Эйслин, который в плену чувствует себя великолепно и выглядит хорошо, — нет, вы не понимаете, это другое.Невольно вспоминается, что человеконенавистническая идеология расизма родилась отнюдь не в Германии. Еще в конце XIX века мифы о превосходстве британской расы и "бремени белого человека" сочиняла практически вся политическая и интеллектуальная элита Великобритании. Что там Гитлер! Он был лишь послушным учеником лордов Чемберленов, скопировавшим в Европе те практики геноцида, которые Лондон веками применял в своих колониях.Чем вписываться за своих наемников, Борису Джонсону следовало бы вспомнить об этой исторической вине английского народа. Хватит уже бегать от ответственности, пора наконец-то платить и каяться.

лондон

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2022

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

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лондон, москва, украина