https://uz.sputniknews.ru/20220422/mid-uzbekistana-osudilo-terakty-v-afganistane-vo-vremya-ramadana-24138653.html
МИД Узбекистана осудил теракты в Афганистане во время Рамадана
МИД Узбекистана осудил теракты в Афганистане во время Рамадана
Акты насилия мешают установлению устойчивого мира и национального согласия в стране, заявили в министерстве.
2022-04-22T11:28+0500
2022-04-22T11:28+0500
2022-04-22T14:45+0500
политика
мид узбекистана
заявление
афганистан
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ТАШКЕНТ, 22 апр – Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана распространило официальное заявление, в котором решительно осудило террористические акты в афганских городах Кабул, Мазари-Шариф и Кундуз в дни священного месяца Рамадан.МИД также выразил соболезнования семьям и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.Напомним, накануне в Афганистане произошел ряд террористических актов. В мечети города Мазари-Шарифа в провинции Балх взрыв прогремел во время намаза, 30 человек погибли, более 80 – ранены. В западной части Кабула 19 апреля несколько взрывов произошли в школах, пострадали десятки человек. Теракты также произошли в провинциях Кундуз и Нангархар.Читайте также: В одной из крупнейших мечетей Кабула произошел взрыв
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мид узбекистана, заявление, афганистан
МИД Узбекистана осудил теракты в Афганистане во время Рамадана
11:28 22.04.2022 (обновлено: 14:45 22.04.2022)
Акты насилия мешают установлению устойчивого мира и национального согласия в стране, заявили в министерстве.
ТАШКЕНТ, 22 апр – Sputnik
. Министерство иностранных дел Узбекистана распространило официальное заявление
, в котором решительно осудило террористические акты в афганских городах Кабул, Мазари-Шариф и Кундуз в дни священного месяца Рамадан.
"Акты насилия, приведшие к многочисленным жертвам среди населения, препятствуют установлению устойчивого мира и национального согласия в Афганистане", - говорится в заявлении.
МИД также выразил соболезнования семьям и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Напомним, накануне в Афганистане произошел ряд террористических актов. В мечети города Мазари-Шарифа в провинции Балх взрыв прогремел во время намаза, 30 человек погибли, более 80 – ранены. В западной части Кабула 19 апреля несколько взрывов произошли в школах, пострадали десятки человек. Теракты также произошли в провинциях Кундуз и Нангархар.