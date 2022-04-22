https://uz.sputniknews.ru/20220422/mid-uzbekistana-osudilo-terakty-v-afganistane-vo-vremya-ramadana-24138653.html

МИД Узбекистана осудил теракты в Афганистане во время Рамадана

МИД Узбекистана осудил теракты в Афганистане во время Рамадана

Акты насилия мешают установлению устойчивого мира и национального согласия в стране, заявили в министерстве.

2022-04-22T11:28+0500

2022-04-22T11:28+0500

2022-04-22T14:45+0500

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ТАШКЕНТ, 22 апр – Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана распространило официальное заявление, в котором решительно осудило террористические акты в афганских городах Кабул, Мазари-Шариф и Кундуз в дни священного месяца Рамадан.МИД также выразил соболезнования семьям и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.Напомним, накануне в Афганистане произошел ряд террористических актов. В мечети города Мазари-Шарифа в провинции Балх взрыв прогремел во время намаза, 30 человек погибли, более 80 – ранены. В западной части Кабула 19 апреля несколько взрывов произошли в школах, пострадали десятки человек. Теракты также произошли в провинциях Кундуз и Нангархар.Читайте также: В одной из крупнейших мечетей Кабула произошел взрыв

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мид узбекистана, заявление, афганистан