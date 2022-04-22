https://uz.sputniknews.ru/20220422/naznachen-xokim-kashkadarinskoy-oblasti--24140858.html
Назначен хоким Кашкадарьинской области
Назначен хоким Кашкадарьинской области
С ноября прошлого года он занимал должность и.о. главы данного региона.
2022-04-22T12:36+0500
2022-04-22T12:36+0500
2022-04-22T18:44+0500
общество
кашкадарьинская область
хоким
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ТАШКЕНТ, 22 апр – Sputnik. В Кашкадарьинской области утвердили хокима - им стал Муротжон Бердиалиевич Азимов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В ходе внеочередной сессии Кашкадарьинского областного кенгаша народных депутатов президент Шавкат Мирзиёев рекомендовал, а областной парламент утвердил Азимова на должность хокима.До назначения он был исполняющим обязанности главы региона с ноября прошлого года.Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21-22 апреля находится с рабочим визитом в Кашкадарьинской области. Накануне глава государства посетил Касанский, Касбинский и недавно созданный Кукдалинский районы.Читайте также: Итоги первого дня визита Мирзиёева в Кашкадарьинскую область — фото
кашкадарьинская область
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кашкадарьинская область, хоким
Назначен хоким Кашкадарьинской области
12:36 22.04.2022 (обновлено: 18:44 22.04.2022)
С ноября прошлого года он занимал должность и.о. главы данного региона.
ТАШКЕНТ, 22 апр – Sputnik.
В Кашкадарьинской области утвердили хокима - им стал Муротжон Бердиалиевич Азимов. Об этом сообщает пресс-служба
главы государства.
В ходе внеочередной сессии Кашкадарьинского областного кенгаша народных депутатов президент Шавкат Мирзиёев рекомендовал, а областной парламент утвердил Азимова на должность хокима.
До назначения он был исполняющим обязанности главы региона с ноября прошлого года.
Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21-22 апреля находится с рабочим визитом в Кашкадарьинской области. Накануне глава государства посетил Касанский, Касбинский и недавно созданный Кукдалинский районы.