https://uz.sputniknews.ru/20220422/naznachen-xokim-kashkadarinskoy-oblasti--24140858.html

Назначен хоким Кашкадарьинской области

Назначен хоким Кашкадарьинской области

С ноября прошлого года он занимал должность и.о. главы данного региона.

2022-04-22T12:36+0500

2022-04-22T12:36+0500

2022-04-22T18:44+0500

общество

кашкадарьинская область

хоким

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ТАШКЕНТ, 22 апр – Sputnik. В Кашкадарьинской области утвердили хокима - им стал Муротжон Бердиалиевич Азимов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В ходе внеочередной сессии Кашкадарьинского областного кенгаша народных депутатов президент Шавкат Мирзиёев рекомендовал, а областной парламент утвердил Азимова на должность хокима.До назначения он был исполняющим обязанности главы региона с ноября прошлого года.Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21-22 апреля находится с рабочим визитом в Кашкадарьинской области. Накануне глава государства посетил Касанский, Касбинский и недавно созданный Кукдалинский районы.Читайте также: Итоги первого дня визита Мирзиёева в Кашкадарьинскую область — фото

кашкадарьинская область

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кашкадарьинская область, хоким