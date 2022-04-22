https://uz.sputniknews.ru/20220422/poteryashki-v-uzbekistane-kak-teper-iskat-veschi-i-dokumenty-24135529.html

"Потеряшки" в Узбекистане: как теперь искать вещи и документы

"Потеряшки" в Узбекистане: как теперь искать вещи и документы

Корреспонденту Sputnik рассказали в пресс-службе Агентства госуслуг, как получить специальную справку и какой алгоритм поиска утерянных вещей.

2022-04-22T08:59+0500

2022-04-22T08:59+0500

2022-04-22T08:59+0500

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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Заявку о пропаже можно оставить с помощью услуги "Отправка запроса о находках, утерянных предметах и документах" на платформе my.gov.uz.Для того, чтобы подать заявку, необходимо сперва авторизоваться на Едином портале интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ) через Единую систему идентификации (OneID).Это сделать также можно через Агентство государственных услуг. В течение 60 дней потерянную вещь будут искать специальные службы. Если результата не будет, заявитель может получить справку о том, что потерянный предмет не найден. Для этого необходимо заплатить 4% от БРВ, если он воспользовался услугой через ЕПИГУ, и 5% — если через Агентство государственных услуг, выяснил корреспондент Sputnik.Услугу по поиску оказывают бесплатно, для подачи заявления каких-либо документов не требуют. Напомним, что сейчас в Узбекистане многие документы можно оформить онлайн, через ЕПИГУ, либо очно, придя в Центр госуслуг. Один из таких документов — справка о сносе зданий, которую оформляют в течение трех рабочих дней, а затем направляют на электронный адрес. Также онлайн или в Центре госуслуг можно будет получить документ о согласовании изменений внешнего вида здания и разрешение на проектирование, реконструкцию и строительство дополнительных зданий и сооружений. Кроме того, в число новых доступных услуг вошли согласование проектно-сметной документации, регистрация объекта для начала строительно-монтажных работ, а также выдача разрешения на использование объекта, где завершены строительно-монтажные работы.Читайте также:

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