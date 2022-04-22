https://uz.sputniknews.ru/20220422/protiv-zapada-u-rossii-est-orujie-namnogo-strashnee-raket-24142533.html

Против Запада у России есть оружие намного страшнее ракет

Против Запада у России есть оружие намного страшнее ракет

Отчаянные попытки Запада отказаться от российских энергетических ресурсов на новостном небосклоне совершенно затмили другой фронт, чья важность кратно больше... 22.04.2022, Sputnik Узбекистан

2022-04-22T14:42+0500

2022-04-22T14:42+0500

2022-04-22T14:42+0500

колумнисты

запад

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Зарубежная пресса сухо констатирует, что четыре ведущих мировых агропромышленных холдинга, Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill и Louis Dreyfus, на профильном рынке более известные под коллективной аббревиатурой ABCD, отказываются закрывать свои предприятия в России и ожидать их ухода отсюда совершенно не стоит, пишет корреспондент РИА Новости.Примечателен здесь, в первую очередь, общий тон публикаций. На фоне энергетических компаний и даже стран, вроде Германии, которых за недостаточно активные действия по разрыву многолетних отношений с Москвой коллективно топчут коваными сапогами общественного осуждения, демарш агропромышленников явно пытаются всячески заретушировать и спрятать за ширмой других событий. И это при том, что вся четверка сельхозтяжеловесов в начале марта сначала объявила о том, что в связи с санкциями Евросоюза будет сворачивать свое российские присутствие, а буквально на днях отказалась от своих слов, сообщив предельно лаконично – остаемся.Здесь нет ничего удивительного, стоит лишь слегка погрузиться в рыночную динамику и цифры статистики.Так получается, что в новостных лентах, когда речь заходит о роли России в жизни планеты, тотально доминирует тема энергетики и в первую очередь природного газа. Голубое топливо безусловно, ключевой стратегический ресурс современной экономики, но есть ресурсы многократно более важная, причем для того мира, который не-Россия, но очень хочет ее наказать. Речь идет о сельскохозяйственной продукции, а именно зерновых, масле, мясе птицы и ряде других продуктов.Мы привычно гордимся своими космическими ракетами, новинками военно-промышленного комплекса и успехами в атомной энергетике. Мы посмеиваемся над старой шуткой, что Россия это страна-бензоколонка, забывая упомянуть, что она еще и зерно- и маслоколонка. А вот наши западные партнеры об этом прекрасно осведомлены и потому не спешат третировать собственных аграриев, потому что политика политикой, а кушать хочется каждый день и желательно больше одного раза в сутки.За прошедшие годы наша страна стала ведущим игроком на мировом рынке сельхозпродукции. В отдельных показателях российская доля настолько велика, что попытки (как и в случае с газом и нефтью) уничтожить налаженные каналы поставок, без всякого преувеличения, могут стать причиной даже не кризиса, а самого настоящего голода в целом регионе.Лондон ждет от Москвы "гуманизма и сочувствия" >>>Западные источники понуро констатируют – Россия является ключевым производителем пшеницы, подсолнечного масла, кукурузы, ячменя, говядины, мяса птицы и шоколадных кондитерских изделий. Случилось это, конечно, не за один год. В этот период западные агрохолдинги, обладающие тончайшим чутьем к изменению рыночной конъюнктуры и возможным прибылям, стали активно и массово входить на российский рынок. Москва не возражала, зарубежные корпорации получали прямой доступ к громадным стратегическим запасам еды, нашим же аграриям достались льготные кредиты, современная техника и передовые технологии, посевной материал для проведения исследований и селекции и многое другое. За годы сотрудничества Москва невидимыми цепями приковала к себе и отдельные компании, и целые страны. До недавней поры это никого не заботило.После начала специальной военной операции на Украине Запад сошел с ума и, впав в истерический раж, требует от крупного бизнеса немедленно разорвать любые отношения с Россией, чего бы это им не стоило. Отметим, что, как и в случае с углеводородами, ультиматумы прозвучали в период пиковых цен, вызванных последней волной пандемии.И если энергетики все больше прогибаются и показательно пытаются изобрести вечный двигатель, работающий без топлива, то аграрии бесцеремонно напоминают всем фантазерам, что Россия – это половина мирового рынка подсолнечного масла и двадцать четыре процента торговли пшеницей. Это не российская пропаганда, а свежие официальные данные Еврокомиссии, которая сюда добавляет еще и Украину, где сельскохозяйственный сезон на основных профильных территориях можно считать гарантированно сорванным. Если убрать с рынка Россию, добавив к ней значения Украины, то картина выйдет совершенно удручающая. На двоих Москва и Киев поставляют за рубеж три из четырех бутылок масла, каждое третье хлебобулочное изделие из пшеницы тоже происходит отсюда. В случае если Вашингтон, Лондон и Брюссель будут упорствовать в своей русофобии, именно в указанных пропорциях просядет рынок пищевых ресурсов со всеми соответствующими последствиями в виде роста цен на продукты питания, дефицит и инфляцию.Взглянем на динамику рынка глубиной в пять лет.За это время Россия произвела и поставила на мировой рынок 19 процентов пшеницы. США и Канада идут лишь на втором и третьем месте с показателями 13 и 12 процентов соответственно. По данным министерства сельского хозяйства США (USDA) наша страна за эту пятилетку оккупировала половину мировой торговли подсолнечным маслом. Просто для сравнения, если не учитывать Украину, то весь остальной мир смог произвести всего 17 процентов масла, без которого не мыслят приготовление пищи десятки, если не сотни миллионов людей от Дели до Буэнос-Айреса. По кукурузе наши показатели очень скромные, всего 2 процента рынка, но тут нас "поддерживает" Украина, которая в этом году с гарантией не поставит на экспорт 15 процентов аналогичных злаков.Свистопляска вокруг возможной сельскохозяйственной блокады России привели к тому, что цены на указанные группы товаров улетели в космос. По состоянию на середину апреля за тонну пшеницы (по системе поставок free on board) просили 405 долларов, что на 68 процентов выше, чем годом ранее. Подсолнечное масло продавалось не дешевле, чем по 1860 долларов за тонну, тоже плюс 24 процента. За кукурузу просили 334 доллара, то есть чистое удорожание составило 28 процентов.Если кто-то думает, что мы сгущаем краски, то вот вам свежий отчет Организации объединенных наций. Текущее положение на глобальном рынке продуктов питания ООН оценивает, как катастрофическок. По оценке Девида Бисли, главы Всемирной продовольственной программы, разрыв рыночных отношений с Россией приведет к тому, что, например, только в Йемене около 8 миллионов человек будут вынуждены вдвое урезать свой ежедневный рацион.Ему вторит Венди Шерман, заместитель госсекретаря Соединенных Штатов. По ее версии развитие международной ситуации в действующем ключе может привести к голоду среди более чем 13 миллионов человек. Госпожа Шерман, правда, именует это все "последствиями путинского вторжения на Украину", стыдливо забывая упомянуть, что Россия-то как раз не пытается уйти в добровольную продовольственную изоляцию, это ее туда усиленно запихивает коллективный Запад.За красивой словесной шелухой стоят сугубо личные интересы. В Германии владельцы ресторанов быстрого питания уже жарят картошку и прочие блюда на смеси масел, где подсолнечное занимает лишь треть, а все остальное замещается рапсовым. В США только в марте мясо, птица и рыба подорожали более чем на 13 процентов, еще больше уронив и так невысокий рейтинг действующего президента.Потому, думаем, нет ничего удивительного, что никто не поднимает вой и не требует распять американские агрохолдинги, решившие сохранить свой бизнес внутри России. Можно худо-бедно прожить без телефонов и интернета, а вот кусочек хлебушка хочется кушать каждый день. Пусть он даже испечен из тоталитарной российской пшеницы.Читайте также: "Сармат" – неуловимая гиперзвуковая душа России

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запад, оружие