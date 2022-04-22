https://uz.sputniknews.ru/20220422/tunnelnaya-voyna-na-azovstali-budet-nedolgoy-24149840.html

Туннельная война на "Азовстали" будет недолгой

Туннельная война на "Азовстали" будет недолгой

Российские войска развивают наступление в Донбассе. Мариуполь освобожден от подразделений ВСУ, НГУ, СБУ – успех стратегический.

2022-04-22T21:11+0500

2022-04-22T21:11+0500

2022-04-22T21:11+0500

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Выходы из "катакомб" заблокированы, надежды на "героическую" смерть в ходе штурма неуместны, придется сдаваться в плен.Министр обороны Сергей Шойгу 21 апреля доложил Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину о ходе специальной военной операции и освобождении Мариуполя от нацистов. Город возвращается к мирной жизни.Что касается заблокированных на комбинате "Азовсталь" боевиков нацистских вооруженных формирований и иностранных наемников, Владимир Путин распорядился не штурмовать подземные лабиринты (для зачистки потребовалось бы 3-4 дня), сберечь жизни российских военнослужащих, и предложить противнику сдаться: "Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружие, сделать это".По данным Минобороны РФ, общая численность украинской группировки войск в Мариуполе 11 марта превышала 8100 человек. Четыре тысячи из них уничтожены в ходе освобождения города, полторы тысячи сдались в плен. Более 2000 боевиков прячутся на территории металлургического комбината. Для полной зачистки подвалов "Азовстали" необходимо 3-4 дня, но целесообразнее наглухо закрыть все выходы, вентиляционные шахты, и дождаться капитуляции "гарнизона".Ранее, в течение нескольких дней Россия открывала гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей, которые могли находиться на комбинате. Из подвалов "Азовстали" не вышел никто. Вероятно, гражданских там не было изначально. Украинская тероборона на поле боя мирным населением не считается. Иностранным наемникам (военным инструкторам) также придется сдаться.На "Азовстали" находятся недобитые боевики полка "Азов"* НГУ, представители 36-й бригады морской пехоты ВСУ, пограничники и полицейские, которых объединяет нацистский лозунг "Украина – превыше всего".Подвалы комбината заранее подготовлены к штурму, и заминированы. Запас оружия и боеприпасов, воды и продуктов позволяет продержаться какое-то время под землей, однако до 40% уцелевших бойцов ранены. Выделенные для охраны "периметра" союзные силы РФ и ДНР будут сверху методично подрывать ходы сообщения, "перекрывать кислород" в подвалах. Сдавшимся гарантируется жизнь, раненым – медицинская помощь.Путин отменил штурм “Азовстали” — видеоМуха не пролетитПолное уничтожение противника на мариупольском комбинате "Азовсталь" – задача несложная. И все же, для успеха наступательной операции на одного обороняющегося необходимо три – четыре атакующих (чем больше, тем лучше). То есть, на две тысячи украинских боевиков необходимо бросить две полнокровные бригады ВС России.Подземные лабиринты "Азовстали" представляют собой сложный объект для штурма, неизбежны потери. С другой стороны, противник находится в безвыходном положении, нацистские формирования через какое-то время вынуждены будут сдаться в плен или пойти на прорыв по заранее определенным и пристрелянным "негуманитарным коридорам", ведь большинство ходов-выходов будут взорваны или надежно зацементированы. Для охраны "периметра" и фильтрации пленных достаточно одной батальонной тактической группы. Освободившие Мариуполь российские войска уже переброшены на другие, более важные участки в Донбассе, и готовы продвигаться гораздо дальше на запад.Поверхность контролируют патрулями на бронетехнике и стационарные блокпосты. Многолюдное "осадное" войско заменяют отдельные малогабаритные радиолокационные станции, которые "видят" человека за несколько километров. К примеру, РЛС "Фара-ВР" с высокой точностью обнаруживает пехотинца на расстоянии до 4 км, и выдает данные для наведения крупнокалиберных пулеметов или гранатометов.Унифицированный радар "Кредо-1Е" способен обнаруживать бойца за 15 км, и отслеживать одновременно 20 целей. Установленные по "периметру" РЛС гарантированно заметят любое подозрительное движение на территории "Азовстали", тем более выход большой группы. Дальше будет работать подразделение приема пленных, силы быстрого реагирования или артиллерия.Роботехнические комплексы разведки позволяют заглянуть в самые потаенные уголки подземных коммуникаций. Сегодня стало известно об уничтожении на металлургическом комбинате подземного склада материального обеспечения и продовольствия боевиков "Азова". Голод, жажда и антисанитария в подвалах заставят нацистов быстрее сделать выбор между позорной смертью и унизительным пленом. Туннельная война будет недолгой. У блокированных украинских боевиков нет будущего. Подвальные обращения за спасением к папе Римскому, президенту США и другим "мировым лидерам" – направлены не по адресу, ведь демилитаризацией и денацификацией Украины занимается Россия.Сотни пленных иностранных наемников (военных советников) в Мариуполе станут отдельной проблемой Запада, которую спрятать не удастся.* – запрещенная в России экстремистская организация.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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