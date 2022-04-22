https://uz.sputniknews.ru/20220422/v-uzbekistane-snova-jdut-seley-24147108.html

В Узбекистане снова ждут селей

В Узбекистане снова ждут селей

Узгидромет распространил экстренное сообщение о возможных паводках в разных регионах республики.

2022-04-22T18:03+0500

2022-04-22T18:03+0500

2022-04-22T18:03+0500

общество

узгидромет

прогноз

наводнение

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ТАШКЕНТ, 22 апр – Sputnik. Гидрометеорологический центр распространил экстренное сообщение.Из-за сильных дождей 24 и 25 апреля возможны сели и паводки.Они могут затронуть следующие районы:Граждан просят соблюдать меры предосторожности.Напомним, прошедшее на днях в Джизакской области наводнение МЧС назвало самым сильным за последние 80 лет.Читайте также: Число жертв из-за схода селя выросло до пяти

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узгидромет, прогноз, наводнение