В Узбекистане снова ждут селей
Узгидромет распространил экстренное сообщение о возможных паводках в разных регионах республики.
ТАШКЕНТ, 22 апр – Sputnik. Гидрометеорологический центр распространил экстренное сообщение.
Из-за сильных дождей 24 и 25 апреля возможны сели и паводки.
Они могут затронуть следующие районы:
Кашкадарьинская область: Яккабагский, Дехканабадский, Чиракчинский, Китабский, Шахрисябзкий, Камашинский, Гузарский районы;
Сурхандарьинская область: Сарыасийский, Узунский, Алтынсайский, Денауский, Байсунский, Шерабадский, Шурчинский, Кумкурганский, Музрабатский районы;
Самаркандская область: Ургутский, Самаркандский, Булунгурский, Нурабадский, Кошрабадский, Каттагурганский, Пайарыкский, Джамбайский, Иштыханский районы;
Навоийская область: Хатырчинский, Навбахорский, Нуратинский, Канимехский, Карманинский районы;
Джизакская область: Зааминский, Бахмальский, Галляаральский, Шараф-Рашидовский, Фаришский, Янгиабадский районы;
Ташкентская область: Ахангаранский, Бостанлыкский, Паркентский, Пскентский, Уртачирчикский, Юкоричирчикский районы и города Ангрен, Алмалык;
Наманганская область: Папский, Касансайский, Чартакский, Чустский, Наманганский, Янгикурганский районы;
Ферганская область: Сохский, Шахимарданский, Ферганский, Бешарыкский районы;
Андижанская область: Андижанский, Асакинский, Джалакудукский, Кургантепинский, Пахтаабадский, Избасканский, Хожаабадский, Мархаматский районы и город Ханабад.
Граждан просят соблюдать меры предосторожности.
Напомним, прошедшее на днях в Джизакской области наводнение МЧС назвало самым сильным за последние 80 лет.
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