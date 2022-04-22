https://uz.sputniknews.ru/20220422/vvedet-li-tsentrobank-ogranicheniya-na-operatsii-s-nalichnoy-valyutoy-24135808.html

Введет ли Центробанк ограничения на операции с наличной валютой

Введет ли Центробанк ограничения на операции с наличной валютой

В Центробанке рассказали о том, что сейчас происходит в иностранной валютой в стране.

2022-04-22T09:24+0500

2022-04-22T09:24+0500

2022-04-22T09:24+0500

экономика

узбекистан

валюта

цб

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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Центробанк Узбекистана не предусматривает введение ограничений на осуществление операций с наличной иностранной валютой в стране.По данным регулятора, в апреле спрос населения на покупку наличной валюты остается стабильным по сравнению с началом года. В Центробанке также напомнили, что продажа иностранной валюты физическим лицам-нерезидентам осуществляется в Узбекистане при представлении документов, подтверждающих получение средств в национальной валюте из законных источников на территории республики без каких-либо ограничений.Ранее сообщалось, что объем валютных интервенций ЦБ Узбекистана для поддержки курса сума январе-марте 2022 года вырос на 19% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года до 2,4 миллиарда долларов. По данным Центробанка, увеличение объема интервенций позволило смягчить колебания обменного курса, начавшиеся в условиях внешних рисков. Регулятор также отмечал повышенный спрос на иностранную валюту в марте.В Узбекистане с сентября 2020 года без декларирования можно ввозить и вывозить наличную валюту в эквиваленте до 70 миллионов сумов, вывозить с указанием в декларации — до 100 миллионов сумов.Читайте также:

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узбекистан, валюта, цб