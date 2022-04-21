https://uz.sputniknews.ru/20220421/banki-uzbekistana-cozdadut-alternativnye-platejnye-sistemy--tsb-24117649.html

Банки Узбекистана cоздадут альтернативные платежные системы – ЦБ

Банки Узбекистана cоздадут альтернативные платежные системы – ЦБ

ЦБ примет дополнительные меры для сохранения стабильной работы банковской и платёжной систем.

2022-04-21T14:33+0500

2022-04-21T14:33+0500

2022-04-21T14:33+0500

общество

банки

цб

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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Коммерческие банки Узбекистана разрабатывают другие платежные системы для предотвращения рисков по текущим международным операциям, сообщила в четверг пресс-служба ЦБ республики."В настоящее время коммерческие банки организуют работу альтернативных платежных систем для бесперебойных трансграничных взаиморасчетов, а также обеспечения своевременного и неограниченного осуществления денежных переводов по текущим международным операциям юрлиц и физлиц", — сообщается в Telegram-канале регулятора.ЦБ постоянно следит за текущей ситуацией и в случае необходимости примет дополнительные меры для сохранения стабильной работы банковской и платёжной систем, в том числе по обеспечению бесперебойности взаиморасчетов и свободного обмена финансовыми сообщениями в рамках международных взаимоотношений, добавили в пресс-службе.Ранее ряд банков Узбекистана разместил у себя на сайтах информацию о приостановке проведения валютных международных платежей, за исключением операций в российских рублях, с рядом банков РФ, попавших под западные санкции. Позднее представитель ЦБ сообщил РИА Новости, что власти рекомендовали банкам страны информировать клиентов о рисках проведения операций с российскими банками, попавшими под санкции Запада.В сентябре 2020 года Национальный банк ВЭД Узбекистана, крупнейший банк страны, подписал с ВЭБ.РФ соглашение об основных условиях использования системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России о взаимных операциях. СПФС была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от международной системы SWIFT.Страны Запада ввели жесткие санкции против РФ из-за спецоперации по демилитаризации Украины. В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. В конце марта власти Великобритании ввели санкции против Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка, кроме того, под санкции попали ЭКСАР, Уральский банк реконструкции и развития и банк СМП. У компаний в Британии заморозят активы.В начале апреля ЕС расширил санкции против ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка и банка "Открытие". Персональные санкции ЕС предусматривают заморозку всех активов фигурантов на территории стран союза.Читайте также:К российскому аналогу SWIFT присоединились 52 банкаЭЦП уходит в прошлое: как получить госуслуги по номеру телефона

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