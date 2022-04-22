https://uz.sputniknews.ru/20220422/za-5-let-rvp-i-proizvodstvo-v-kashadare-vyrastet-v-15-raza--24139953.html

За 5 лет РВП и производство в Кашадарье вырастет в 1,5 раза

За 5 лет РВП и производство в Кашадарье вырастет в 1,5 раза

Программа развития Кашкадарьинской области включает практические меры по решению проблем населения и предпринимателей.

2022-04-22T12:19+0500

2022-04-22T12:19+0500

2022-04-22T12:19+0500

общество

кашкадарьинская область

ввп

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ТАШКЕНТ, 22 апр - Sputnik. Согласно комплексной программе в 2022-2026 годах в Кашкадарьинской области объем валового регионального продукта увеличится в 1,5 раза, промышленного производства - в 1,5 раза, продукции сельского хозяйства - в 1,2 раза, услуг - в 2,9 раза и строительных работ в 1,2 раза.Кабинет министров также утвердил:В настоящее время президент Шавкат Мирзиёев находится с рабочим визитом в Кашкадарьинскую область. Накануне он посетил Касанский, Касбинский и недавно созданный Кукдалинский районы.Читайте также: Итоги первого дня визита Мирзиёева в Кашкадарьинскую область — фото

кашкадарьинская область

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кашкадарьинская область, ввп