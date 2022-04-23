https://uz.sputniknews.ru/20220423/sholtsu-napisali-pismo-s-prizyvom-prekratit-voorujat-ukrainu-24158865.html
Шольцу написали письмо с призывом прекратить вооружать Украину
Шольцу написали письмо с призывом прекратить вооружать Украину
Подписи под обращением к канцлеру Германии поставили известные немецкие общественные деятели.
2022-04-23T17:28+0500
2022-04-23T17:28+0500
2022-04-23T17:28+0500
в мире
украина
канцлер фрг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/08/21709438_0:13:3079:1744_1920x0_80_0_0_38fe2ed856261a6fb676e048ab944ee0.jpg
ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik. Канцлера Германии Олафа Шольца призвали прекратить поставлять оружие на Украину и согласиться на условия России. С открытым письмом к канцлеру обратились видные немецкие общественные деятели, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Berliner Zeitung.По их мнению, поставки вооружения на Украину лишь затягивают конфликт и не способствуют мирному дипломатическому урегулированию.В числе подписавшихся - профессора, доктора наук, музыканты, публицисты, в том числе бывший вице-президент бундестага Антье Фоллмер и экс-помощник Генерального секретаря ООН Ганс-Кристоф фон Шпонек.По заявлению авторов письма, Запад должен учитывать интересы Москвы, более того, страны-члены НАТО сами должны выступить с предложением по безопасности России и ее соседей.На этой неделе немецкий канцлер заявил, что Берлин почти исчерпал все запасы бундесвера, и у него больше нет возможности снабжать Киев оружием. По его сообщению, Германия должна сосредоточиться на укреплении собственной обороны.Россия не раз обращала акцентировала внимание на том, что западные страны предпринимают попытки затянуть украинский конфликт с помощью оружейных поставок. Ранее Москва предупредила, что военные грузы станут законными целями для российских войск воздушно-космической обороны на территории Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/08/21709438_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8928a85ed8ada18029f4aa7b6c3954a9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
украина, канцлер фрг
Шольцу написали письмо с призывом прекратить вооружать Украину
Подписи под обращением к канцлеру Германии поставили известные немецкие общественные деятели.
ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik. Канцлера Германии Олафа Шольца призвали прекратить поставлять оружие на Украину и согласиться на условия России. С открытым письмом к канцлеру обратились видные немецкие общественные деятели, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Berliner Zeitung.
По их мнению, поставки вооружения на Украину лишь затягивают конфликт и не способствуют мирному дипломатическому урегулированию.
В числе подписавшихся - профессора, доктора наук, музыканты, публицисты, в том числе бывший вице-президент бундестага Антье Фоллмер и экс-помощник Генерального секретаря ООН Ганс-Кристоф фон Шпонек.
"Поставляя оружие, Германия и другие страны НАТО де-факто сделали себя стороной конфликта. Таким образом, Украина также стала полем боя для противостояния НАТО и России по поводу порядка безопасности в Европе, которое обострялось годами", — говорится в письме.
По заявлению авторов письма, Запад должен учитывать интересы Москвы, более того, страны-члены НАТО сами должны выступить с предложением по безопасности России и ее соседей.
"Мы призываем правительство Германии, страны ЕС и НАТО прекратить поставки оружия украинским войскам и призвать правительство в Киеве прекратить военное сопротивление — в обмен на гарантии переговоров о прекращении огня и политическом урегулировании. Предложения Москвы, уже обсуждавшиеся президентом Зеленским, — возможный нейтралитет, соглашение о признании Крыма и референдумы о будущем статусе республик Донбасса — дают реальный шанс сделать это", — уверены деятели Германии.
На этой неделе немецкий канцлер заявил, что Берлин почти исчерпал все запасы бундесвера, и у него больше нет возможности снабжать Киев оружием. По его сообщению, Германия должна сосредоточиться на укреплении собственной обороны.
Россия не раз обращала акцентировала внимание на том, что западные страны предпринимают попытки затянуть украинский конфликт с помощью оружейных поставок. Ранее Москва предупредила, что военные грузы станут законными целями для российских войск воздушно-космической обороны на территории Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.