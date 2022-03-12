https://uz.sputniknews.ru/20220312/putin-privel-makronu-i-sholtsu-primery-narusheniya-kievom-gumanitarnogo-prava-23286091.html

Путин привел Макрону и Шольцу примеры нарушения Киевом гуманитарного права

Путин привел Макрону и Шольцу примеры нарушения Киевом гуманитарного права

В Кремле рассказали, к чему пришли лидеры России, Франции и Германии по итогам трехстороннего телефонного разговора.

2022-03-12T20:03+0500

2022-03-12T20:03+0500

2022-03-12T20:04+0500

специальная военная операция россии в донбассе

владимир путин

франция

германия

телефонный разговор

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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. О содержании беседы сообщили в пресс-службе Кремля.Путин проинформировал иностранных коллег о положении дел в районах проведения специальной военной операции по защите Донбасса и привел многочисленные факты грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права. Речь в частности, о внесудебных расправах над несогласными, о взятии в заложники и использовании мирных жителей в качестве живого щита, о размещении тяжелых вооружений в жилых кварталах, возле больниц, школ, детских садов.Также Путин сообщил, что "националистические батальоны систематически срывают операции по спасению населения, запугивают мирных граждан при попытках эвакуации".В Кремле отметили, что Путин, Макрон и Шольц условились продолжить контакты по украинской проблематике.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Читайте также:Турция не хочет вводить санкции против России >>Как санкции Запада скажутся на России и странах ближнего зарубежья >>

франция

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владимир путин, франция, германия, телефонный разговор