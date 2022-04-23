https://uz.sputniknews.ru/20220423/v-uzbekistane-nachali-sbor-urojaya-arbuzov---24156958.html
В Узбекистане начали сбор урожая арбузов
В Узбекистане начали сбор урожая арбузов
Первый сорт арбузов в этом году вырастили из саженцев Долби голландской компании Nuxims.
2022-04-23T13:35+0500
2022-04-23T13:35+0500
2022-04-23T13:35+0500
общество
узбекистан
арбуз
урожай
сбор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/17/24156904_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8227956e34f8c07ba561908a09740757.png
ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik. Фермер Солих Раджабов на своем приусадебном участке в Чирачинском районе Кашкадарьинской области получил первый в этом году урожай арбузов. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства Узбекистана.Сезон урожая арбузов открыл сорт Долби, который принадлежит голландской компании Nunxims. Семена посадили еще в декабре прошлого года, что на полтора месяца раньше обычного, сообщают в ведомстве.По словам Солиха Раджабова, в первую очередь вырастили рассаду, а затем перенесли ее в крытую дугообразную теплицу.В основном саженцы опыляли вручную и подкармливали местными удобрениями без использования каких-либо химических веществ. Полив проводился всего 6 - 7 раз до созревания первых плодов.Первый урожай получили в апреле, сейчас ведут сбор второго.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/17/24156904_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e90bc08ac0a168cb37b202c48b5fb76b.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, арбуз, урожай, сбор
В Узбекистане начали сбор урожая арбузов
Первый сорт арбузов в этом году вырастили из саженцев Долби голландской компании Nuxims.
ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik. Фермер Солих Раджабов на своем приусадебном участке в Чирачинском районе Кашкадарьинской области получил первый в этом году урожай арбузов. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства Узбекистана.
Сезон урожая арбузов открыл сорт Долби, который принадлежит голландской компании Nunxims. Семена посадили еще в декабре прошлого года, что на полтора месяца раньше обычного, сообщают в ведомстве.
По словам Солиха Раджабова, в первую очередь вырастили рассаду, а затем перенесли ее в крытую дугообразную теплицу.
В основном саженцы опыляли вручную и подкармливали местными удобрениями без использования каких-либо химических веществ. Полив проводился всего 6 - 7 раз до созревания первых плодов.
Первый урожай получили в апреле, сейчас ведут сбор второго.
Читайте также: