https://uz.sputniknews.ru/20220423/v-uzbekistane-nachali-sbor-urojaya-arbuzov---24156958.html

В Узбекистане начали сбор урожая арбузов

В Узбекистане начали сбор урожая арбузов

Первый сорт арбузов в этом году вырастили из саженцев Долби голландской компании Nuxims.

2022-04-23T13:35+0500

2022-04-23T13:35+0500

2022-04-23T13:35+0500

общество

узбекистан

арбуз

урожай

сбор

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ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik. Фермер Солих Раджабов на своем приусадебном участке в Чирачинском районе Кашкадарьинской области получил первый в этом году урожай арбузов. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства Узбекистана.Сезон урожая арбузов открыл сорт Долби, который принадлежит голландской компании Nunxims. Семена посадили еще в декабре прошлого года, что на полтора месяца раньше обычного, сообщают в ведомстве.По словам Солиха Раджабова, в первую очередь вырастили рассаду, а затем перенесли ее в крытую дугообразную теплицу.В основном саженцы опыляли вручную и подкармливали местными удобрениями без использования каких-либо химических веществ. Полив проводился всего 6 - 7 раз до созревания первых плодов.Первый урожай получили в апреле, сейчас ведут сбор второго.Читайте также:

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узбекистан, арбуз, урожай, сбор