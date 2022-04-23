https://uz.sputniknews.ru/20220423/zaxarova-zapadnye-instruktory-davno-pasut-ukrainskix-boevikov-24160389.html
Захарова: западные инструкторы давно "пасут" украинских боевиков
Захарова: западные инструкторы давно "пасут" украинских боевиков
Официальный представитель МИД России прокомментировала обвинения польского генерала в сторону Бориса Джонсона в разглашении военной тайны.
2022-04-23T20:05+0500
2022-04-23T20:05+0500
2022-04-23T20:05+0500
специальная военная операция россии в донбассе
захарова
мария захарова
запад
боевики
борис джонсон
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ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik. Инструкторы из стран Североатлантического альянса уже давно готовят украинских неонацистов и боевиков, и это не является секретной информацией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.Таким образом Захарова прокомментировала заявления польского генерала Вальдемара Скшипчака, бывшего командующего польскими войсками. Он обвинил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в разглашении военной тайны после того, как британский премьер сообщил, что инструкторы из Польши и Британии обучают украиснких солдат использовать оружие от НАТО.Джонсон рассказал о том, что польские военнослужащие учат украинцев применению средств ПВО, а в Соединенном Королевстве их готовят к управлению бронетехникой во время своего визита в Индию. Впоследствии пресс-секретарь британского премьера подтвердил, что десятки украинских военных находятся в Великобритании.Кроме этого, как стало известно ранее, во Львовскую область забросили два десятка специалистов из Особой воздушной службы Великобритании (SAS). Они считаются одними из самых высококвалифицированных в области организации массовых протестных митингов, заказных убийств политиков и в подготовке терактов в мире. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уже поручил проанализировать эти сведения.
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MIA „Rosiya Segodnya“
захарова, мария захарова, запад, боевики, борис джонсон
Захарова: западные инструкторы давно "пасут" украинских боевиков
Официальный представитель МИД России прокомментировала обвинения польского генерала в сторону Бориса Джонсона в разглашении военной тайны.
ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik. Инструкторы из стран Североатлантического альянса уже давно готовят украинских неонацистов и боевиков, и это не является секретной информацией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Таким образом Захарова прокомментировала заявления польского генерала Вальдемара Скшипчака, бывшего командующего польскими войсками. Он обвинил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в разглашении военной тайны после того, как британский премьер сообщил, что инструкторы из Польши и Британии обучают украиснких солдат использовать оружие от НАТО.
"Ничего тайного в этом нет уже давно. Польские, британские, американские, канадские и прочие инструкторы давно пасут неонацистских боевиков. И никакие это не инструкторы. Это спецслужбы стран НАТО. И их не десятки, а сотни и тысячи. Если называть вещи своими именами — они участвуют в управлении боевыми действиями на Украине", — цитирует Захарову РИА Новости.
Джонсон рассказал о том, что польские военнослужащие учат украинцев применению средств ПВО, а в Соединенном Королевстве их готовят к управлению бронетехникой во время своего визита в Индию. Впоследствии пресс-секретарь британского премьера подтвердил, что десятки украинских военных находятся в Великобритании.
Кроме этого, как стало известно ранее, во Львовскую область забросили два десятка специалистов из Особой воздушной службы Великобритании (SAS). Они считаются одними из самых высококвалифицированных в области организации массовых протестных митингов, заказных убийств политиков и в подготовке терактов в мире. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уже поручил проанализировать эти сведения.