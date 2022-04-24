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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220424/24171490.html
Из Сырдарьи доставили гуманитарную помощь пострадавшим от селя
Из Сырдарьи доставили гуманитарную помощь пострадавшим от селя
Жителям Форишского района, пострадавшим от недавнего наводнения и селя, продолжают передавать одежду, посуду и вещи первой необходимости.
2022-04-24T18:23+0500
2022-04-24T18:34+0500
общество
наводнение
гуманитарная помощь
джизакская область
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ТОШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В махаллю "Эгизбулак" Форишского района, сильнее всего пострадавшую от недавнего наводнения и селей, продолжает поступать гуманитарная помощь из всех регионов республики, областных и районных организаций, предприятий, учреждений и махаллей.В частности, жители Сырдарьинской области отправили жителям Форишского района продукты и предметы первой необходимости.Гуманитарную помощь, состоящую из продуктов питания, одежды. постельных принадлежностей. строительных материалов, собрали в школе номер 15 в махалле "Эгизбулак" и передали нуждающимся семьям.Напомним, 20 апреля в Бахмальском, Форишском, Галлааральском и Ш.Рашидовском районах Джизакской области произошло наводнение. которое МЧС назвало сильнейшим за последние 80 лет. В результате наводнения погибли пять человек. Паводковые воды затопили 260 фермерских хозяйств махалли "Эгизбулак" в Форишском районе. Из них 53 полностью разрушены, 44 получили повреждения средней степени и 163 повреждены незначительно. Наводнение также повредило школу и детский сад в этом районе.В районе ведутся работы по устранению последствий стихийного бедствия.Читайте также: Число жертв из-за схода селя выросло до пяти
джизакская область
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наводнение, гуманитарная помощь, джизакская область

Из Сырдарьи доставили гуманитарную помощь пострадавшим от селя

18:23 24.04.2022 (обновлено: 18:34 24.04.2022)
© Фото: Сирдарё вилояти ҳокимлигиСирдарёдан Форишга инсонпарварлик кўмаги жўнатилди
Сирдарёдан Форишга инсонпарварлик кўмаги жўнатилди - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.04.2022
© Фото: Сирдарё вилояти ҳокимлиги
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Жителям Форишского района, пострадавшим от недавнего наводнения и селя, продолжают передавать одежду, посуду и вещи первой необходимости.
ТОШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В махаллю "Эгизбулак" Форишского района, сильнее всего пострадавшую от недавнего наводнения и селей, продолжает поступать гуманитарная помощь из всех регионов республики, областных и районных организаций, предприятий, учреждений и махаллей.
В частности, жители Сырдарьинской области отправили жителям Форишского района продукты и предметы первой необходимости.

"Наш народ всегда преодолевал такие сложности с помощью единства и сплоченности, - заявили в администрации Сырдарьинской области. - Примером этого стала трагическая ситуация на Сардобинском водохранилище. В те дни эти общечеловеческие ценности проявились очень ярко, в Сырдарью направляли помощь многие наши соотечественники, в том числе знатные жители Джизака".

Гуманитарную помощь, состоящую из продуктов питания, одежды. постельных принадлежностей. строительных материалов, собрали в школе номер 15 в махалле "Эгизбулак" и передали нуждающимся семьям.
© Фото: Сирдарё вилояти ҳокимлиги
Сирдарёдан Форишга инсонпарварлик кўмаги жўнатилди - Sputnik Узбекистан
1/3
© Фото: Сирдарё вилояти ҳокимлиги
© Фото: Сирдарё вилояти ҳокимлиги
Сирдарёдан Форишга инсонпарварлик кўмаги жўнатилди - Sputnik Узбекистан
2/3
© Фото: Сирдарё вилояти ҳокимлиги
© Фото: Сирдарё вилояти ҳокимлиги
Сирдарёдан Форишга инсонпарварлик кўмаги жўнатилди - Sputnik Узбекистан
3/3
© Фото: Сирдарё вилояти ҳокимлиги
1/3
© Фото: Сирдарё вилояти ҳокимлиги
2/3
© Фото: Сирдарё вилояти ҳокимлиги
3/3
© Фото: Сирдарё вилояти ҳокимлиги
Напомним, 20 апреля в Бахмальском, Форишском, Галлааральском и Ш.Рашидовском районах Джизакской области произошло наводнение. которое МЧС назвало сильнейшим за последние 80 лет. В результате наводнения погибли пять человек. Паводковые воды затопили 260 фермерских хозяйств махалли "Эгизбулак" в Форишском районе. Из них 53 полностью разрушены, 44 получили повреждения средней степени и 163 повреждены незначительно. Наводнение также повредило школу и детский сад в этом районе.
В районе ведутся работы по устранению последствий стихийного бедствия.
© Фото: Жиззах вилояти ҳокимлиги
Форишда сел оқибатларини бартараф этиш ишлари - Sputnik Узбекистан
1/4
© Фото: Жиззах вилояти ҳокимлиги
© Фото: Жиззах вилояти ҳокимлиги
Форишда сел оқибатларини бартараф этиш ишлари - Sputnik Узбекистан
2/4
© Фото: Жиззах вилояти ҳокимлиги
© Фото: Жиззах вилояти ҳокимлиги
Форишда сел оқибатларини бартараф этиш ишлари - Sputnik Узбекистан
3/4
© Фото: Жиззах вилояти ҳокимлиги
© Фото: Жиззах вилояти ҳокимлиги
Форишда сел оқибатларини бартараф этиш ишлари - Sputnik Узбекистан
4/4
© Фото: Жиззах вилояти ҳокимлиги
1/4
© Фото: Жиззах вилояти ҳокимлиги
2/4
© Фото: Жиззах вилояти ҳокимлиги
3/4
© Фото: Жиззах вилояти ҳокимлиги
4/4
© Фото: Жиззах вилояти ҳокимлиги
Читайте также: Число жертв из-за схода селя выросло до пяти
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