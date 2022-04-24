Из Сырдарьи доставили гуманитарную помощь пострадавшим от селя
18:23 24.04.2022 (обновлено: 18:34 24.04.2022)
© Фото: Сирдарё вилояти ҳокимлигиСирдарёдан Форишга инсонпарварлик кўмаги жўнатилди
© Фото: Сирдарё вилояти ҳокимлиги
Жителям Форишского района, пострадавшим от недавнего наводнения и селя, продолжают передавать одежду, посуду и вещи первой необходимости.
ТОШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В махаллю "Эгизбулак" Форишского района, сильнее всего пострадавшую от недавнего наводнения и селей, продолжает поступать гуманитарная помощь из всех регионов республики, областных и районных организаций, предприятий, учреждений и махаллей.
В частности, жители Сырдарьинской области отправили жителям Форишского района продукты и предметы первой необходимости.
"Наш народ всегда преодолевал такие сложности с помощью единства и сплоченности, - заявили в администрации Сырдарьинской области. - Примером этого стала трагическая ситуация на Сардобинском водохранилище. В те дни эти общечеловеческие ценности проявились очень ярко, в Сырдарью направляли помощь многие наши соотечественники, в том числе знатные жители Джизака".
Гуманитарную помощь, состоящую из продуктов питания, одежды. постельных принадлежностей. строительных материалов, собрали в школе номер 15 в махалле "Эгизбулак" и передали нуждающимся семьям.
© Фото: Сирдарё вилояти ҳокимлиги
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© Фото: Сирдарё вилояти ҳокимлиги
© Фото: Сирдарё вилояти ҳокимлиги
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© Фото: Сирдарё вилояти ҳокимлиги
© Фото: Сирдарё вилояти ҳокимлиги
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© Фото: Сирдарё вилояти ҳокимлиги
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© Фото: Сирдарё вилояти ҳокимлиги
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© Фото: Сирдарё вилояти ҳокимлиги
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© Фото: Сирдарё вилояти ҳокимлиги
Напомним, 20 апреля в Бахмальском, Форишском, Галлааральском и Ш.Рашидовском районах Джизакской области произошло наводнение. которое МЧС назвало сильнейшим за последние 80 лет. В результате наводнения погибли пять человек. Паводковые воды затопили 260 фермерских хозяйств махалли "Эгизбулак" в Форишском районе. Из них 53 полностью разрушены, 44 получили повреждения средней степени и 163 повреждены незначительно. Наводнение также повредило школу и детский сад в этом районе.
В районе ведутся работы по устранению последствий стихийного бедствия.
© Фото: Жиззах вилояти ҳокимлиги
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© Фото: Жиззах вилояти ҳокимлиги
© Фото: Жиззах вилояти ҳокимлиги
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© Фото: Жиззах вилояти ҳокимлиги
© Фото: Жиззах вилояти ҳокимлиги
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© Фото: Жиззах вилояти ҳокимлиги
© Фото: Жиззах вилояти ҳокимлиги
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© Фото: Жиззах вилояти ҳокимлиги
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© Фото: Жиззах вилояти ҳокимлиги
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© Фото: Жиззах вилояти ҳокимлиги
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© Фото: Жиззах вилояти ҳокимлиги
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© Фото: Жиззах вилояти ҳокимлиги
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