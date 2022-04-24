https://uz.sputniknews.ru/20220424/24171490.html

Из Сырдарьи доставили гуманитарную помощь пострадавшим от селя

Из Сырдарьи доставили гуманитарную помощь пострадавшим от селя

Жителям Форишского района, пострадавшим от недавнего наводнения и селя, продолжают передавать одежду, посуду и вещи первой необходимости.

2022-04-24T18:23+0500

2022-04-24T18:23+0500

2022-04-24T18:34+0500

общество

наводнение

гуманитарная помощь

джизакская область

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ТОШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В махаллю "Эгизбулак" Форишского района, сильнее всего пострадавшую от недавнего наводнения и селей, продолжает поступать гуманитарная помощь из всех регионов республики, областных и районных организаций, предприятий, учреждений и махаллей.В частности, жители Сырдарьинской области отправили жителям Форишского района продукты и предметы первой необходимости.Гуманитарную помощь, состоящую из продуктов питания, одежды. постельных принадлежностей. строительных материалов, собрали в школе номер 15 в махалле "Эгизбулак" и передали нуждающимся семьям.Напомним, 20 апреля в Бахмальском, Форишском, Галлааральском и Ш.Рашидовском районах Джизакской области произошло наводнение. которое МЧС назвало сильнейшим за последние 80 лет. В результате наводнения погибли пять человек. Паводковые воды затопили 260 фермерских хозяйств махалли "Эгизбулак" в Форишском районе. Из них 53 полностью разрушены, 44 получили повреждения средней степени и 163 повреждены незначительно. Наводнение также повредило школу и детский сад в этом районе.В районе ведутся работы по устранению последствий стихийного бедствия.Читайте также: Число жертв из-за схода селя выросло до пяти

джизакская область

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наводнение, гуманитарная помощь, джизакская область