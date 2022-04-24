https://uz.sputniknews.ru/20220424/delegatsiya-iz-belarusi-posetit-uzbekistan-24168162.html
Делегация из Беларуси посетит Узбекистан
Делегация из Беларуси посетит Узбекистан
Большая делегация во главе с премьер-министров Беларуси обсудит сотрудничество в промышленности, фармацевтике и других сферах.
2022-04-24T14:15+0500
2022-04-24T14:15+0500
2022-04-24T14:15+0500
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ТАШКЕНТ. 24 апр – Sputnik. Большая правительственная делегация из Беларуси вылетела в Узбекистан для участия в диалоге между двумя государствами, сообщает пресс-служба белорусского правительства.Возглавляет делегацию премьер-министр страны Роман Головченко. Помимо него в состав группы вошли представители государственных органов и бизнеса."У каждого свой пакет предложений. В топе общих интересов - кооперация, поиск партнеров в промышленности, фармацевтике и других сферах", - сообщает пресс-служба.В программе двухдневного визита – встречи с президентом и премьер-министром Узбекистана, участие в бизнес-форуме, открытие дилерского центра МТЗ, посещение Технопарка и Международной выставки "Иннопром".Читайте также: Что покажут на выставке "ИННОПРОМ" в этом году – подробности
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беларусь, узбекистан, делегация
Делегация из Беларуси посетит Узбекистан
Большая делегация во главе с премьер-министров Беларуси обсудит сотрудничество в промышленности, фармацевтике и других сферах.
ТАШКЕНТ. 24 апр – Sputnik.
Большая правительственная делегация из Беларуси вылетела в Узбекистан для участия в диалоге между двумя государствами, сообщает пресс-служба
белорусского правительства.
Возглавляет делегацию премьер-министр страны Роман Головченко. Помимо него в состав группы вошли представители государственных органов и бизнеса.
"У каждого свой пакет предложений. В топе общих интересов - кооперация, поиск партнеров в промышленности, фармацевтике и других сферах", - сообщает пресс-служба.
В программе двухдневного визита – встречи с президентом и премьер-министром Узбекистана, участие в бизнес-форуме, открытие дилерского центра МТЗ, посещение Технопарка и Международной выставки "Иннопром".