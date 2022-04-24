https://uz.sputniknews.ru/20220424/delegatsiya-sverdlovskoy-oblasti-obsudila-v-fergane-uvelichenie-tovarooborota-24174650.html
Делегация Свердловской области обсудила в Фергане увеличение товарооборота
Делегация Свердловской области обсудила в Фергане увеличение товарооборота
Регионы могут сотрудничать в торговле сельскохозяйственной и молочной продукции, семян и семенного материала.
2022-04-24T21:25+0500
2022-04-24T21:25+0500
2022-04-24T21:25+0500
общество
фергана
свердловская область
товарооборот
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ТАШКЕНТ, 24 апр – Sputnik. Министр агропромышленного комплекса Свердловской области Артем Бахтерев встретился в Фергане с заместителем хокима узбекистанского региона Алибеком Турсуновым.Стороны обсудили возможности увеличения товарооборота между регионами. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе хокимията Ферганской области.В частности, чиновники обсудили вопросы упрощения экспорта плодоовощной продукции по системе "Зеленый коридор".Как отметили в ходе встречи, Свердловская область, один из крупнейших регионов России, импортирует 60% овощей и 80% фруктов для собственных нужд.В рамках визита гости посетят крупнейшие в регионе плодоовощные кластеры и предприятия по переработке сельхозпродукции, холодильные плодоовощные склады, ознакомятся с новыми проектами в этой сфере.Напомним, на днях делегация из Узбекистана побывала в Тульской области России и обсудила сотрудничество в области сельского хозяйства, образования и торговли.Россия остается ведущим инвестиционным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 субъекта Российской Федерации. Наиболее активными из них были город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан. Недавно региональное партнерство с Узбекистаном обсуждали также власти Астраханской и Самарской областей.Читайте также: Премьер Беларуси прибыл в Узбекистан - видео
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фергана, свердловская область, товарооборот
Делегация Свердловской области обсудила в Фергане увеличение товарооборота
Регионы могут сотрудничать в торговле сельскохозяйственной и молочной продукции, семян и семенного материала.
ТАШКЕНТ, 24 апр – Sputnik. Министр агропромышленного комплекса Свердловской области Артем Бахтерев встретился в Фергане с заместителем хокима узбекистанского региона Алибеком Турсуновым.
Стороны обсудили возможности увеличения товарооборота между регионами. Об этом корреспонденту Sputnik
сообщили в пресс-службе хокимията Ферганской области.
В частности, чиновники обсудили вопросы упрощения экспорта плодоовощной продукции по системе "Зеленый коридор".
"Артем Бахтерев рассказал о возможности поставок молочных продуктов длительного хранения, семян овощей, растительного масла, продуктов птицеводства, а также семенного материала племенных животных из Свердловской области в Фергану с целью дальнейшего увеличения товарооборота между двумя регионами", - отметили в пресс-службе.
Как отметили в ходе встречи, Свердловская область, один из крупнейших регионов России, импортирует 60% овощей и 80% фруктов для собственных нужд.
В рамках визита гости посетят крупнейшие в регионе плодоовощные кластеры и предприятия по переработке сельхозпродукции, холодильные плодоовощные склады, ознакомятся с новыми проектами в этой сфере.
Напомним, на днях делегация из Узбекистана побывала
в Тульской области России и обсудила сотрудничество в области сельского хозяйства, образования и торговли.
Россия остается ведущим инвестиционным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 субъекта Российской Федерации. Наиболее активными из них были город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан. Недавно региональное партнерство с Узбекистаном обсуждали также власти Астраханской и Самарской областей.