https://uz.sputniknews.ru/20220424/predlojeniya-ot-obschestvennyx-organizatsiy-razmestyat-na-spetsialnom-sayte-24163981.html
Предложения от общественных организаций разместят на специальном сайте
Предложения от общественных организаций разместят на специальном сайте
Также на порталегосорганы в обязательном порядке должны будут размещать проекты социально-экономических программ и заявки в общественные фонды.
2022-04-24T11:01+0500
2022-04-24T11:01+0500
2022-04-24T11:01+0500
общество
некоммерческие организации
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ТАШКЕНТ, 24 апр – Sputnik. В Узбекистане создали отдельный портал для предложений негосударственных некоммерческих организаций (ННО), сообщает пресс-служба Министерства юстиции.Правительство разработало новые механизмы социального партнерства и общественного контроля, одним из которых должен стать онлайн-портал e-ngo.ru. Здесь ННО могут размещать свои предложения по госпрограммам и законопроектам.Портал дает возможность организациям отслеживать исполнение социальных программ, и результаты рассмотрения их предложений.Таким образом, общественные организации смогут принимать более активное участие в реализации госпрограмм. Кроме того, в обязательном порядке на портале будет публиковаться информация о государственном социальном заказе для ННО.Согласно постановлению правительства, с 1 января 2023 года государственные органы и организации в обязательном порядке размещают на электронном портале:Электронный портал e-ngo.uz разработан Министерством юстиции для оказания онлайн-услуг негосударственным некоммерческим организациям. На портале размещен Реестр ННО и их подразделений. Кроме того, через портал можно подать заявку на регистрацию общественной организации.Читайте также: Какие законы проверят на коррупцию в первую очередь
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некоммерческие организации
Предложения от общественных организаций разместят на специальном сайте
Также на порталегосорганы в обязательном порядке должны будут размещать проекты социально-экономических программ и заявки в общественные фонды.
ТАШКЕНТ, 24 апр – Sputnik.
В Узбекистане создали отдельный портал для предложений негосударственных некоммерческих организаций (ННО), сообщает пресс-служба Министерства юстиции
.
Правительство разработало новые механизмы социального партнерства и общественного контроля, одним из которых должен стать онлайн-портал e-ngo.ru. Здесь ННО могут размещать свои предложения по госпрограммам и законопроектам.
Портал дает возможность организациям отслеживать исполнение социальных программ, и результаты рассмотрения их предложений.
Таким образом, общественные организации смогут принимать более активное участие в реализации госпрограмм. Кроме того, в обязательном порядке на портале будет публиковаться информация о государственном социальном заказе для ННО.
Согласно постановлению правительства, с 1 января 2023 года государственные органы и организации в обязательном порядке размещают на электронном портале:
проекты социально-экономических программ;
объявления о предоставлении государственного социального заказа ННО на реализацию проектов;
заявки, направляемые в общественные фонды на следующий год;
результаты государственного социального заказа, отчеты о расходовании средств.
Электронный портал e-ngo.uz разработан Министерством юстиции для оказания онлайн-услуг негосударственным некоммерческим организациям. На портале размещен Реестр ННО и их подразделений. Кроме того, через портал можно подать заявку на регистрацию общественной организации.