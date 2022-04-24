https://uz.sputniknews.ru/20220424/predlojeniya-ot-obschestvennyx-organizatsiy-razmestyat-na-spetsialnom-sayte-24163981.html

Предложения от общественных организаций разместят на специальном сайте

Предложения от общественных организаций разместят на специальном сайте

Также на порталегосорганы в обязательном порядке должны будут размещать проекты социально-экономических программ и заявки в общественные фонды.

2022-04-24T11:01+0500

2022-04-24T11:01+0500

2022-04-24T11:01+0500

общество

некоммерческие организации

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ТАШКЕНТ, 24 апр – Sputnik. В Узбекистане создали отдельный портал для предложений негосударственных некоммерческих организаций (ННО), сообщает пресс-служба Министерства юстиции.Правительство разработало новые механизмы социального партнерства и общественного контроля, одним из которых должен стать онлайн-портал e-ngo.ru. Здесь ННО могут размещать свои предложения по госпрограммам и законопроектам.Портал дает возможность организациям отслеживать исполнение социальных программ, и результаты рассмотрения их предложений.Таким образом, общественные организации смогут принимать более активное участие в реализации госпрограмм. Кроме того, в обязательном порядке на портале будет публиковаться информация о государственном социальном заказе для ННО.Согласно постановлению правительства, с 1 января 2023 года государственные органы и организации в обязательном порядке размещают на электронном портале:Электронный портал e-ngo.uz разработан Министерством юстиции для оказания онлайн-услуг негосударственным некоммерческим организациям. На портале размещен Реестр ННО и их подразделений. Кроме того, через портал можно подать заявку на регистрацию общественной организации.Читайте также: Какие законы проверят на коррупцию в первую очередь

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некоммерческие организации