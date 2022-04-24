https://uz.sputniknews.ru/20220424/ramzan-kadyrov-poblagodaril-shavkata-mirziyoeva-za-sotrudnichestvo---video-24174948.html

Рамзан Кадыров поблагодарил Шавката Мирзиёева за сотрудничество — видео

Рамзан Кадыров поблагодарил Шавката Мирзиёева за сотрудничество — видео

Делегация из Узбекистана подарила главе Чеченской Республики 3D-картину "Ансамбль Пои-Калян".

2022-04-24T22:31+0500

2022-04-24T22:31+0500

2022-04-25T03:21+0500

общество

рамзан кадыров

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 24 апр – Sputnik. Делегация из Узбекистана посетила Чеченскую Республику и встретилась с ее президентом Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает сам чеченский лидер в своем Telegram-канале.Представители Узбекистана передали Кадырову поздравления президента Шавката Мирзиёева с предстоящим праздником Ураза-хайит (Ид аль-Фитр) и подарок – 3D-картину "Ансамбль Пои-Калян".Пои-Калян – это архитектурный ансамбль в Бухаре. В состав ансамбля входит медресе Мир Араб, в котором в свое время обучался отец президента Чечни Ахмат Кадыров.Руководитель Чеченской Республики также выразил благодарность президенту Шавкату Мирзиёеву за плодотворное сотрудничество с Российской Федерацией.Он также поздравил всех жителей Узбекистана с наступающим праздником Ид аль-Фитр.Читайте также:Кадыров опубликовал кадры боев с "бандеровским отребьем" в Рубежном — видео

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рамзан кадыров, шавкат мирзиёев