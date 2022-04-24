Рамзан Кадыров поблагодарил Шавката Мирзиёева за сотрудничество — видео
22:31 24.04.2022 (обновлено: 03:21 25.04.2022)
© Sputnik / Саид Царнаев/
Делегация из Узбекистана подарила главе Чеченской Республики 3D-картину "Ансамбль Пои-Калян".
ТАШКЕНТ, 24 апр – Sputnik. Делегация из Узбекистана посетила Чеченскую Республику и встретилась с ее президентом Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает сам чеченский лидер в своем Telegram-канале.
Представители Узбекистана передали Кадырову поздравления президента Шавката Мирзиёева с предстоящим праздником Ураза-хайит (Ид аль-Фитр) и подарок – 3D-картину "Ансамбль Пои-Калян".
Пои-Калян – это архитектурный ансамбль в Бухаре. В состав ансамбля входит медресе Мир Араб, в котором в свое время обучался отец президента Чечни Ахмат Кадыров.
"Мой дорогой отец всегда вспоминал период своей учебы в Бухаре только добрыми словами, рассказывал об искренних и благодушных жителях. Питал к этому месту нежные чувства пережитой молодости", — вспоминает Рамзан Кадыров.
Руководитель Чеченской Республики также выразил благодарность президенту Шавкату Мирзиёеву за плодотворное сотрудничество с Российской Федерацией.
"Я очень признателен Шавкату Миромоновичу не только за поздравление, но также за плодотворное сотрудничество между Узбекистаном и Россией, за политическое и культурное взаимодействие. Несомненно, Шавкат Миромонович много делает для своей страны и народа, налаживает дружеские отношения, укрепляет позиции Узбекистана на мировой арене", — подчеркнул он.
Он также поздравил всех жителей Узбекистана с наступающим праздником Ид аль-Фитр.
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