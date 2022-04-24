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Рамзан Кадыров поблагодарил Шавката Мирзиёева за сотрудничество — видео
Рамзан Кадыров поблагодарил Шавката Мирзиёева за сотрудничество — видео
Делегация из Узбекистана подарила главе Чеченской Республики 3D-картину "Ансамбль Пои-Калян".
2022-04-24T22:31+0500
2022-04-25T03:21+0500
общество
рамзан кадыров
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 24 апр – Sputnik. Делегация из Узбекистана посетила Чеченскую Республику и встретилась с ее президентом Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает сам чеченский лидер в своем Telegram-канале.Представители Узбекистана передали Кадырову поздравления президента Шавката Мирзиёева с предстоящим праздником Ураза-хайит (Ид аль-Фитр) и подарок – 3D-картину "Ансамбль Пои-Калян".Пои-Калян – это архитектурный ансамбль в Бухаре. В состав ансамбля входит медресе Мир Араб, в котором в свое время обучался отец президента Чечни Ахмат Кадыров.Руководитель Чеченской Республики также выразил благодарность президенту Шавкату Мирзиёеву за плодотворное сотрудничество с Российской Федерацией.Он также поздравил всех жителей Узбекистана с наступающим праздником Ид аль-Фитр.Читайте также:Кадыров опубликовал кадры боев с "бандеровским отребьем" в Рубежном — видео
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рамзан кадыров, шавкат мирзиёев

Рамзан Кадыров поблагодарил Шавката Мирзиёева за сотрудничество — видео

22:31 24.04.2022 (обновлено: 03:21 25.04.2022)
© Sputnik / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.04.2022
© Sputnik / Саид Царнаев
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Делегация из Узбекистана подарила главе Чеченской Республики 3D-картину "Ансамбль Пои-Калян".
ТАШКЕНТ, 24 апр – Sputnik. Делегация из Узбекистана посетила Чеченскую Республику и встретилась с ее президентом Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает сам чеченский лидер в своем Telegram-канале.
Представители Узбекистана передали Кадырову поздравления президента Шавката Мирзиёева с предстоящим праздником Ураза-хайит (Ид аль-Фитр) и подарок – 3D-картину "Ансамбль Пои-Калян".
Пои-Калян – это архитектурный ансамбль в Бухаре. В состав ансамбля входит медресе Мир Араб, в котором в свое время обучался отец президента Чечни Ахмат Кадыров.

"Мой дорогой отец всегда вспоминал период своей учебы в Бухаре только добрыми словами, рассказывал об искренних и благодушных жителях. Питал к этому месту нежные чувства пережитой молодости", — вспоминает Рамзан Кадыров.

Руководитель Чеченской Республики также выразил благодарность президенту Шавкату Мирзиёеву за плодотворное сотрудничество с Российской Федерацией.

"Я очень признателен Шавкату Миромоновичу не только за поздравление, но также за плодотворное сотрудничество между Узбекистаном и Россией, за политическое и культурное взаимодействие. Несомненно, Шавкат Миромонович много делает для своей страны и народа, налаживает дружеские отношения, укрепляет позиции Узбекистана на мировой арене", — подчеркнул он.

Он также поздравил всех жителей Узбекистана с наступающим праздником Ид аль-Фитр.
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