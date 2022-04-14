https://uz.sputniknews.ru/20220414/kadyrov-opublikoval-kadry-boyov-s-banderovskim-otrebem-v-rubejnom---video-23975344.html

Кадыров опубликовал кадры боёв с "бандеровским отребьем" в Рубежном - видео

Кадыров опубликовал кадры боёв с "бандеровским отребьем" в Рубежном - видео

По словам Кадырова чеченские бойцы уверенно продвигаются вперед.

2022-04-14T14:28+0500

2022-04-14T14:28+0500

2022-04-14T14:28+0500

специальная военная операция россии в донбассе

рамзан кадыров

бои

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ТАШКЕНТ, 14 апр – Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео боев с украинскими националистами в Луганской Народной Республике (ЛНР) в городе Рубежном.Кадыров отмечает, что противник отвечает шквальным огнем из различных видов вооружения.Ранее представитель Народной Милиции ЛНР Андрей Марочко заявил о сложной гуманитарной ситуации в Рубежном, так как на данный момент нет практически никакой возможности эвакуировать мирных граждан в связи с непрекращающимися обстрелами с украинской стороны.Помимо этого, Марочко рассказал, что на прошлой неделе боевики украинских националистических формирований взорвали бочку с азотной кислотой.Также известно, что Министерство обороны России предупредило, что украинские националисты заминировали хранилища с токсичными химикатами на коксохимическом заводе в городе Авдеевка, расположенном в центральной части Донецкой Народной Республики (ДНР). Сообщается, что боевики планируют их взорвать при подходе к городу сил ДНР.Напоминаем: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также:

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рамзан кадыров, бои