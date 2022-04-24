https://uz.sputniknews.ru/20220424/rossiyskie-voennye-dostavili-bolee-160-tonn-gumpomoschi-v-xarkovskuyu-oblast-24166638.html
Российские военные доставили более 160 тонн гумпомощи в Харьковскую область
Российские военные доставили более 160 тонн гумпомощи в Харьковскую область
К Пасхе в Купянск и Изюм привезли продукты и пасхальные куличи, сообщили в Министерстве обороны России.
2022-04-24T13:14+0500
2022-04-24T13:14+0500
2022-04-24T13:14+0500
специальная военная операция россии в донбассе
гуманитарная помощь
украина
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ТАШКЕНТ, 24 апр - Sputnik. Российские военные доставили в Харьковскую область более 160 тонн гуманитарной помощи, сообщили в Министерстве обороны России."Российские военнослужащие в ходе проведения специальной военной операции доставили гуманитарную помощь, в том числе пасхальные куличи, в города Купянск и Изюм Харьковской области. В сопровождении военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации данная гуманитарная помощь общим объемом более 160 тонн на грузовых автомобилях была доставлена наиболее нуждающихся жителям", - сказали в министерстве.В составе гуманитарного груза - продукты питания и пасхальные куличи. в частности, в город Купянск военные доставили более 60 тонн продуктов, в том числе 2 тысячи куличей и освященные яйца. Продукты передали в местные храмы для раздачи прихожанам. В посылках также были крупы, сахар, сгущенное молоко, уточнили в Минобороны.Сейчас в отвоеванных недавно городах восстанавливают работу жизненно важной инфраструктуры. Воду жителям Купянска подвозят в цистернах.В город Изюм Харьковской области военнослужащие привезли более 100 тонн гуманитарной помощи, в том числе тушенки, круп, муки, средств личной гигиены, подгузников для детей, сладостей и канцелярских принадлежностей.Всего со 2 марта по 17 апреля на Украину российские военные доставили почти 12 тысяч тонн гуманитарных грузов. На пунктах сбора подготовлены свыше 22 тысяч тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости.В Донбасс отправилась первая фура с гуманитарным грузом, собранным в школах Подмосковья. Контейнер "Доброе дело" везет товары первой необходимости, продукты, канцелярские товары и игрушки. Школьники также отправили с гуманитарным грузом свои рисунки в поддержку жителей ДНР и ЛНР.Читайте также: В Харьковскую область доставили 50 тонн гуманитарной помощи
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гуманитарная помощь, украина
Российские военные доставили более 160 тонн гумпомощи в Харьковскую область
К Пасхе в Купянск и Изюм привезли продукты и пасхальные куличи, сообщили в Министерстве обороны России.
ТАШКЕНТ, 24 апр - Sputnik. Российские военные доставили в Харьковскую область более 160 тонн гуманитарной помощи, сообщили в Министерстве обороны России.
"Российские военнослужащие в ходе проведения специальной военной операции доставили гуманитарную помощь, в том числе пасхальные куличи, в города Купянск и Изюм Харьковской области. В сопровождении военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации данная гуманитарная помощь общим объемом более 160 тонн на грузовых автомобилях была доставлена наиболее нуждающихся жителям", - сказали в министерстве.
В составе гуманитарного груза - продукты питания и пасхальные куличи. в частности, в город Купянск военные доставили более 60 тонн продуктов, в том числе 2 тысячи куличей и освященные яйца. Продукты передали в местные храмы для раздачи прихожанам. В посылках также были крупы, сахар, сгущенное молоко, уточнили в Минобороны.
Сейчас в отвоеванных недавно городах восстанавливают работу жизненно важной инфраструктуры. Воду жителям Купянска подвозят в цистернах.
В город Изюм Харьковской области военнослужащие привезли более 100 тонн гуманитарной помощи, в том числе тушенки, круп, муки, средств личной гигиены, подгузников для детей, сладостей и канцелярских принадлежностей.
Всего со 2 марта по 17 апреля на Украину российские военные доставили почти 12 тысяч тонн гуманитарных грузов. На пунктах сбора подготовлены свыше 22 тысяч тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости.
В Донбасс отправилась
первая фура с гуманитарным грузом, собранным в школах Подмосковья. Контейнер "Доброе дело" везет товары первой необходимости, продукты, канцелярские товары и игрушки. Школьники также отправили с гуманитарным грузом свои рисунки в поддержку жителей ДНР и ЛНР.