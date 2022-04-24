https://uz.sputniknews.ru/20220424/studenty-vernuvshiesya-iz-ukrainy-mogut-perevestis-v-vuzy-uzbekistana-24165975.html

Студенты, вернувшиеся из Украины, могут перевестись в вузы Узбекистана

Студенты, вернувшиеся из Украины, могут перевестись в вузы Узбекистана

Министерство высшего и среднего специального образования республики назвало дату, когда можно подать заявление о переводе.

2022-04-24T12:13+0500

2022-04-24T12:13+0500

2022-04-24T12:13+0500

общество

студенты

украина

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 апр – Sputnik. Граждане Узбекистана, вернувшиеся из Украины, могут перевестись в вузы на родине по упрощенной процедуре. Такое решение приняла Государственная комиссия по приему в образовательные учреждения.Как сообщает пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования, для перевода в узбекистанский вуз студентам необходимо обратиться с заявлением в учебное заведение с 26 апреля."При этом, будет отказано в переводе тем гражданам, которые обучались в предыдущие годы и были отчислены в последние годы из числа студентов или находятся в академическом отпуске", - отметили в министерстве.Посольство Узбекистана в Киеве 28 февраля начало эвакуировать сограждан из Украины на родину через Львов и Польшу.Всего спецрейсами Uzbekistan Airways были вывезены более 6 тысяч соотечественников, в том числе, около 500 студентов, обучавшихся в украинских вузах.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также: Видео: "Хуш келибсиз!" — как выглядит первый центр узбекского языка в Москве

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студенты, украина, узбекистан