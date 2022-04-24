https://uz.sputniknews.ru/20220424/vo-frantsii-proxodit-vtoroy-tur-prezidentskix-vyborov-24173532.html

Во Франции проходит второй тур президентских выборов

Во Франции проходит второй тур президентских выборов

К 17.00 по данным МВД явка на голосовании составила более 63%.

2022-04-24T20:45+0500

2022-04-24T20:45+0500

2022-04-24T20:45+0500

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ТАШКЕНТ, 24 апр - Sputnik. Во Франции проходит второй тур президентских выборов. По данным МВД, к 17.00 по местному времени явка составила 63,23%, сообщает РИА Новости.За пост президента во втором туре выборов борются нынешний президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.В первом туре выборов, состоявшемся 10 апреля, принимали участие 12 претендентов. По данным французского МВД, Макрон в первом туре набрал 27,84% голосов, Ле Пен - 23,15%.Во Франции главу государства избирают сроком на пять лет путем всеобщего тайного голосования. Принять участие в выборах могут 49 миллионов избирателей. Читайте также: Макрон: Европа зимой ощутит последствия отказа от российского газа

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франция, выборы президента