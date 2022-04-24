Воскресение Христово: как отмечали Пасху в разных странах
17:10 24.04.2022 (обновлено: 17:29 24.04.2022)
© Sputnik / Сергей Батурин/
Светлый праздник Пасхи – главное событие года для всех православных. Во всех храмах в ночь на 24 апреля прошли крестные ходы и праздничные богослужения.
ТАШКЕНТ, 24 апр – Sputnik. Пасха – главный праздник для всех православных верующих. Он знаменует собой воскресение Иисуса Христа, победу над грехом и смертью, спасение человечества.
В этот день в Успенский православный собор в Ташкенте пришло около 1,5 тысяч верующих. Праздничное богослужение здесь проводил митрополит Ташкентский и Среднеазиатский Викентий. Он же перед началом заутренней службы доставил в храм благодатный огонь из Иерусалима, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Доставку благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме в аэропорт Бен-Гурион организовало посольство Узбекистана в Израиле, где его в специальной лампадке передали главе Среднеазиатского метрополичьего округа митрополиту Викентию.
© ИА "Дунё"Доставка священного огня из Иерусалима в Ташкент
Доставка священного огня из Иерусалима в Ташкент
© ИА "Дунё"
Пасхальные богослужения прошли во всех православных храмах и монастырях Узбекистана. Их в стране 38 – православная церковь – вторая по численности религиозная конфессия в стране.
В России праздничные богослужения также прошли во всех православных храмах. В Храме Христа Спасителя богослужение и крестный ход проводил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, на праздничной службе присутствовал президент страны Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
© Sputnik / Павел Бедняков/
Главной особенностью пасхальной литургии является то, что здесь Евангелие читается на разных языках, а присутствуют на ней представители различных христианских конфессий.
Как сообщает агентство, Пасху в России отмечает около 80% населения.
В Казахстане торжественные заутренние службы прошли во всех православных храмах. В главном столичном Свято-Успенском кафедральном соборе в церемонии принял участие трехкратный чемпион Азии, член олимпийской сборной Казахстана по боксу Василий Левит, сообщает Sputnik Казахстан.
А на территории вокруг собора проходит выставка пасхальных яиц, которая стала частью пасхального фестиваля. Здесь представлены 12 гигантских яиц, в росписи которых приняли участие известные мастера искусств и юные художники из Нур-Султана, Алматы, Караганды, Петропавловска и Тараза.
© Sputnik / Владислав ВодневВыставка пасхальных яиц в Нур-Султане
Выставка пасхальных яиц в Нур-Султане
© Sputnik / Владислав Воднев
В Свято-Воскресенском кафедральном соборе Бишкека, как и в других православных храмах Кыргызстана, в ночь на 24 апреля также прошли пасхальное богослужение и крестный ход, сообщает Sputnik Кыргызстан.
© Sputnik / Табылды КадырбековПразднование Пасхи в Бишкеке
Празднование Пасхи в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
В Таджикистане торжественные богослужения прошли в 6 православных храмах - в Душанбе, Бохтаре, Турсунзаде, Худжанде и Бустоне. Ожидалось, что в пасхальной службе в главном Свято-Никольском соборе Душанбе примут участие около 300 человек, сообщает Sputnik Таджикистан. В их числе будут не только местные верующие, но и также приезжие из России, в том числе сотрудники дипломатических представительств и 201-й российской военной базы в Таджикистане.
В храмах накрыли праздничные столы, в душанбинском соборе испекли куличи для прихожан. Кроме того, 1 мая в Культурно-просветительском центре Свято-Никольского собора состоится праздничное мероприятие, а для православных Бохтара пройдет праздничный концерт.
Жители Донецка празднуют Пасху
© Sputnik / Сергей Батурин/
Праздничное богослужение также прошло в храмах Донецка и освобожденного Мариуполя.