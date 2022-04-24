https://uz.sputniknews.ru/20220424/voskresenie-xristovo-kak-otmechali-pasxu-v-raznyx-stranax-24170318.html

Воскресение Христово: как отмечали Пасху в разных странах

Воскресение Христово: как отмечали Пасху в разных странах

Светлый праздник Пасхи – главное событие года для всех православных. Во всех храмах в ночь на 24 апреля прошли крестные ходы и праздничные богослужения. 24.04.2022, Sputnik Узбекистан

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культура

пасха

праздник

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ТАШКЕНТ, 24 апр – Sputnik. Пасха – главный праздник для всех православных верующих. Он знаменует собой воскресение Иисуса Христа, победу над грехом и смертью, спасение человечества.В этот день в Успенский православный собор в Ташкенте пришло около 1,5 тысяч верующих. Праздничное богослужение здесь проводил митрополит Ташкентский и Среднеазиатский Викентий. Он же перед началом заутренней службы доставил в храм благодатный огонь из Иерусалима, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Доставку благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме в аэропорт Бен-Гурион организовало посольство Узбекистана в Израиле, где его в специальной лампадке передали главе Среднеазиатского метрополичьего округа митрополиту Викентию.Пасхальные богослужения прошли во всех православных храмах и монастырях Узбекистана. Их в стране 38 – православная церковь – вторая по численности религиозная конфессия в стране.В России праздничные богослужения также прошли во всех православных храмах. В Храме Христа Спасителя богослужение и крестный ход проводил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, на праздничной службе присутствовал президент страны Владимир Путин, сообщает РИА Новости.Главной особенностью пасхальной литургии является то, что здесь Евангелие читается на разных языках, а присутствуют на ней представители различных христианских конфессий.Как сообщает агентство, Пасху в России отмечает около 80% населения.В Казахстане торжественные заутренние службы прошли во всех православных храмах. В главном столичном Свято-Успенском кафедральном соборе в церемонии принял участие трехкратный чемпион Азии, член олимпийской сборной Казахстана по боксу Василий Левит, сообщает Sputnik Казахстан.А на территории вокруг собора проходит выставка пасхальных яиц, которая стала частью пасхального фестиваля. Здесь представлены 12 гигантских яиц, в росписи которых приняли участие известные мастера искусств и юные художники из Нур-Султана, Алматы, Караганды, Петропавловска и Тараза.В Свято-Воскресенском кафедральном соборе Бишкека, как и в других православных храмах Кыргызстана, в ночь на 24 апреля также прошли пасхальное богослужение и крестный ход, сообщает Sputnik Кыргызстан.В Таджикистане торжественные богослужения прошли в 6 православных храмах - в Душанбе, Бохтаре, Турсунзаде, Худжанде и Бустоне. Ожидалось, что в пасхальной службе в главном Свято-Никольском соборе Душанбе примут участие около 300 человек, сообщает Sputnik Таджикистан. В их числе будут не только местные верующие, но и также приезжие из России, в том числе сотрудники дипломатических представительств и 201-й российской военной базы в Таджикистане.В храмах накрыли праздничные столы, в душанбинском соборе испекли куличи для прихожан. Кроме того, 1 мая в Культурно-просветительском центре Свято-Никольского собора состоится праздничное мероприятие, а для православных Бохтара пройдет праздничный концерт.Праздничное богослужение также прошло в храмах Донецка и освобожденного Мариуполя.Читайте также: На грани искусства: кондитер создает креативные пасхальные яйца - фото

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