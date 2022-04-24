Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Культура
https://uz.sputniknews.ru/20220424/voskresenie-xristovo-kak-otmechali-pasxu-v-raznyx-stranax-24170318.html
Воскресение Христово: как отмечали Пасху в разных странах
Воскресение Христово: как отмечали Пасху в разных странах
Светлый праздник Пасхи – главное событие года для всех православных. Во всех храмах в ночь на 24 апреля прошли крестные ходы и праздничные богослужения. 24.04.2022, Sputnik Узбекистан
2022-04-24T17:10+0500
2022-04-24T17:29+0500
культура
пасха
праздник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/18/24170292_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_f4c92e58a068a32975a938dbf9a03708.jpg
ТАШКЕНТ, 24 апр – Sputnik. Пасха – главный праздник для всех православных верующих. Он знаменует собой воскресение Иисуса Христа, победу над грехом и смертью, спасение человечества.В этот день в Успенский православный собор в Ташкенте пришло около 1,5 тысяч верующих. Праздничное богослужение здесь проводил митрополит Ташкентский и Среднеазиатский Викентий. Он же перед началом заутренней службы доставил в храм благодатный огонь из Иерусалима, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Доставку благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме в аэропорт Бен-Гурион организовало посольство Узбекистана в Израиле, где его в специальной лампадке передали главе Среднеазиатского метрополичьего округа митрополиту Викентию.Пасхальные богослужения прошли во всех православных храмах и монастырях Узбекистана. Их в стране 38 – православная церковь – вторая по численности религиозная конфессия в стране.В России праздничные богослужения также прошли во всех православных храмах. В Храме Христа Спасителя богослужение и крестный ход проводил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, на праздничной службе присутствовал президент страны Владимир Путин, сообщает РИА Новости.Главной особенностью пасхальной литургии является то, что здесь Евангелие читается на разных языках, а присутствуют на ней представители различных христианских конфессий.Как сообщает агентство, Пасху в России отмечает около 80% населения.В Казахстане торжественные заутренние службы прошли во всех православных храмах. В главном столичном Свято-Успенском кафедральном соборе в церемонии принял участие трехкратный чемпион Азии, член олимпийской сборной Казахстана по боксу Василий Левит, сообщает Sputnik Казахстан.А на территории вокруг собора проходит выставка пасхальных яиц, которая стала частью пасхального фестиваля. Здесь представлены 12 гигантских яиц, в росписи которых приняли участие известные мастера искусств и юные художники из Нур-Султана, Алматы, Караганды, Петропавловска и Тараза.В Свято-Воскресенском кафедральном соборе Бишкека, как и в других православных храмах Кыргызстана, в ночь на 24 апреля также прошли пасхальное богослужение и крестный ход, сообщает Sputnik Кыргызстан.В Таджикистане торжественные богослужения прошли в 6 православных храмах - в Душанбе, Бохтаре, Турсунзаде, Худжанде и Бустоне. Ожидалось, что в пасхальной службе в главном Свято-Никольском соборе Душанбе примут участие около 300 человек, сообщает Sputnik Таджикистан. В их числе будут не только местные верующие, но и также приезжие из России, в том числе сотрудники дипломатических представительств и 201-й российской военной базы в Таджикистане.В храмах накрыли праздничные столы, в душанбинском соборе испекли куличи для прихожан. Кроме того, 1 мая в Культурно-просветительском центре Свято-Никольского собора состоится праздничное мероприятие, а для православных Бохтара пройдет праздничный концерт.Праздничное богослужение также прошло в храмах Донецка и освобожденного Мариуполя.Читайте также: На грани искусства: кондитер создает креативные пасхальные яйца - фото
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/18/24170292_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_c2d4ebab856e14092b95ed147856d8cd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
пасха, праздник

Воскресение Христово: как отмечали Пасху в разных странах

17:10 24.04.2022 (обновлено: 17:29 24.04.2022)
© Sputnik / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкЖители Донецка празднуют Пасху
Жители Донецка празднуют Пасху - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.04.2022
© Sputnik / Сергей Батурин
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Светлый праздник Пасхи – главное событие года для всех православных. Во всех храмах в ночь на 24 апреля прошли крестные ходы и праздничные богослужения.
ТАШКЕНТ, 24 апр – Sputnik. Пасха – главный праздник для всех православных верующих. Он знаменует собой воскресение Иисуса Христа, победу над грехом и смертью, спасение человечества.
В этот день в Успенский православный собор в Ташкенте пришло около 1,5 тысяч верующих. Праздничное богослужение здесь проводил митрополит Ташкентский и Среднеазиатский Викентий. Он же перед началом заутренней службы доставил в храм благодатный огонь из Иерусалима, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Доставку благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме в аэропорт Бен-Гурион организовало посольство Узбекистана в Израиле, где его в специальной лампадке передали главе Среднеазиатского метрополичьего округа митрополиту Викентию.
© ИА "Дунё"Доставка священного огня из Иерусалима в Ташкент
Доставка священного огня из Иерусалима в Ташкент - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.04.2022
Доставка священного огня из Иерусалима в Ташкент
© ИА "Дунё"
Пасхальные богослужения прошли во всех православных храмах и монастырях Узбекистана. Их в стране 38 – православная церковь – вторая по численности религиозная конфессия в стране.
В России праздничные богослужения также прошли во всех православных храмах. В Храме Христа Спасителя богослужение и крестный ход проводил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, на праздничной службе присутствовал президент страны Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.04.2022
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
© Sputnik / Павел Бедняков
/
Перейти в фотобанк
Главной особенностью пасхальной литургии является то, что здесь Евангелие читается на разных языках, а присутствуют на ней представители различных христианских конфессий.
Как сообщает агентство, Пасху в России отмечает около 80% населения.
В Казахстане торжественные заутренние службы прошли во всех православных храмах. В главном столичном Свято-Успенском кафедральном соборе в церемонии принял участие трехкратный чемпион Азии, член олимпийской сборной Казахстана по боксу Василий Левит, сообщает Sputnik Казахстан.
А на территории вокруг собора проходит выставка пасхальных яиц, которая стала частью пасхального фестиваля. Здесь представлены 12 гигантских яиц, в росписи которых приняли участие известные мастера искусств и юные художники из Нур-Султана, Алматы, Караганды, Петропавловска и Тараза.
© Sputnik / Владислав ВодневВыставка пасхальных яиц в Нур-Султане
Выставка пасхальных яиц в Нур-Султане - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.04.2022
Выставка пасхальных яиц в Нур-Султане
© Sputnik / Владислав Воднев
В Свято-Воскресенском кафедральном соборе Бишкека, как и в других православных храмах Кыргызстана, в ночь на 24 апреля также прошли пасхальное богослужение и крестный ход, сообщает Sputnik Кыргызстан.
© Sputnik / Табылды КадырбековПразднование Пасхи в Бишкеке
Празднование Пасхи в Бишкеке - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.04.2022
Празднование Пасхи в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
В Таджикистане торжественные богослужения прошли в 6 православных храмах - в Душанбе, Бохтаре, Турсунзаде, Худжанде и Бустоне. Ожидалось, что в пасхальной службе в главном Свято-Никольском соборе Душанбе примут участие около 300 человек, сообщает Sputnik Таджикистан. В их числе будут не только местные верующие, но и также приезжие из России, в том числе сотрудники дипломатических представительств и 201-й российской военной базы в Таджикистане.
В храмах накрыли праздничные столы, в душанбинском соборе испекли куличи для прихожан. Кроме того, 1 мая в Культурно-просветительском центре Свято-Никольского собора состоится праздничное мероприятие, а для православных Бохтара пройдет праздничный концерт.
© Sputnik / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкЖители Донецка празднуют Пасху
Жители Донецка празднуют Пасху - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.04.2022
Жители Донецка празднуют Пасху
© Sputnik / Сергей Батурин
/
Перейти в фотобанк
Праздничное богослужение также прошло в храмах Донецка и освобожденного Мариуполя.
Читайте также: На грани искусства: кондитер создает креативные пасхальные яйца - фото
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0