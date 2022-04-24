https://uz.sputniknews.ru/20220424/voz-obnarujila-gepatit-neizvestnogo-proisxojdeniya-u-detey-24165379.html

ВОЗ обнаружила гепатит неизвестного происхождения у детей

ВОЗ обнаружила гепатит неизвестного происхождения у детей

Зарегистрировано уже около 170 случаев загадочной болезни по всему миру. Один ребенок скончался, нескольким пришлось сделать пересадку печени.

2022-04-24T11:41+0500

2022-04-24T11:41+0500

2022-04-24T12:13+0500

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гепатит

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ТАШКЕНТ, 24 апр – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает о появлении новой загадочной болезни – гепатита неизвестного происхождения, сообщает РИА Новости.По всему миру уже обнаружено 169 случаев такого заболевания. Затрагивает оно детей. Возраст заболевших – от 1 месяца до 16 лет, сообщает ВОЗ"По состоянию на 21 апреля 2022 года было зарегистрировано по меньшей мере 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения в 11 странах Европейского региона ВОЗ и одном государстве в регионе Северной и Южной Америки", - говорится в заявлении организации.Наибольшее число заболевших (114) обнаружили в Великобритании. Кроме того, случаи заболевания встречались в Испании. Израиле, США, Дании и других странах.Как минимум один из пациентов скончался, около 10% детей потребовалась пересадка печени.При этом, по данным ВОЗ, известные ранее вирусы гепатита типа A, B, C, E и D не обнаружены ни в одном из этих случаев.Примечательно, что у 74 детей ученые обнаружили аденовирус, еще у 18 – аденовирус группы F. Среди тех, кто прошел тестирование, у 20 детей обнаружили коронавирус Sars-CoV-2, а у 19 – одновременно и коронавирус, и аденовирус. Связано ли это напрямую с острым гепатитом, пока не сообщается.В организации напомнили, что общие меры профилактики аденовируса, коронавируса и других распространенных инфекций – частое мытье рук и "респираторная гигиена". ВОЗ рекомендовала странам сообщать о случаях острого гепатита у детей. Сообщение с Великобританией или другой страной, где выявлена новая болезнь, пока вводить не стоит, отметили в международной организации.Читайте также: В Самарканде учёные из Узбекистана и шести стран изучают заболевания сердца

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воз, гепатит