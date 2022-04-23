https://uz.sputniknews.ru/20220423/v-samarkandskom-meditsinskom-universitete-proxodit-mejdunarodnaya-konferentsiya-24157145.html
В Самарканде учёные из Узбекистана и шести стран изучают заболевания сердца
В Самарканде учёные из Узбекистана и шести стран изучают заболевания сердца
Участники мероприятия - руководители и ученые ведущих медицинских вузов и научных центров России, Узбекистана, Беларуси, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Грузии.
2022-04-23T14:12+0500
2022-04-23T14:12+0500
2022-04-23T14:59+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 23 апр - Sputnik. В Самаркандском государственном медицинском университете стартовала международная научно-практическая конференция "Инновационные технологии в здравоохранении: новые возможности внутренней медицины". Об этом сообщает пресс- служба Самаркандского государственного медицинского университета.На мероприятии присутствуют руководители и ученые ведущих медицинских вузов и научных центров Узбекистана, России, Беларуси, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и Грузии.В рамках международной конференции пройдет семь секционных заседаний. Участники обсудят более 120 докладов и достижений в области инновационных технологий диагностики и лечения заболеваний сердца, а также актуальные вопросы пульмонологии, гастроэнтерологии, ревматологии и нефрологии, эндокринологии и гематологии, включая результаты научной деятельности молодых ученых.Напомним, что в ходе визита делегации Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко в Узбекистан в мае прошлого года стороны договорились об открытии в Ташкенте филиала Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова — одного из крупнейших медвузов не только в РФ, но и в Европе, а также — о запуске в республике производства "Спутника V" — первой в мире зарегистрированной вакцины от COVID-19.Все это — логичное продолжение сотрудничества между странами, которые во время тяжелых месяцев пандемии оказывали друг другу всю возможную помощь и поддержку. Были всегда на связи, отправляли друг другу гуманитарную помощь, делились знаниями и наработками.Читайте также:
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самарканд, медицина, вуз, беларусь, казахстан, узбекистан, таджикистан, грузия
В Самарканде учёные из Узбекистана и шести стран изучают заболевания сердца
14:12 23.04.2022 (обновлено: 14:59 23.04.2022)
Участники мероприятия - руководители и ученые ведущих медицинских вузов и научных центров России, Узбекистана, Беларуси, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Грузии.
ТАШКЕНТ, 23 апр - Sputnik.
В Самаркандском государственном медицинском университете стартовала международная научно-практическая конференция "Инновационные технологии в здравоохранении: новые возможности внутренней медицины". Об этом сообщает пресс- служба
Самаркандского государственного медицинского университета.
На мероприятии присутствуют руководители и ученые ведущих медицинских вузов и научных центров Узбекистана, России, Беларуси, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и Грузии.
В рамках международной конференции пройдет семь секционных заседаний. Участники обсудят более 120 докладов и достижений в области инновационных технологий диагностики и лечения заболеваний сердца, а также актуальные вопросы пульмонологии, гастроэнтерологии, ревматологии и нефрологии, эндокринологии и гематологии, включая результаты научной деятельности молодых ученых.
Напомним, что в ходе визита делегации Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко в Узбекистан в мае прошлого года стороны договорились об открытии в Ташкенте филиала Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова — одного из крупнейших медвузов не только в РФ, но и в Европе, а также — о запуске в республике производства "Спутника V" — первой в мире зарегистрированной вакцины от COVID-19.
Все это — логичное продолжение сотрудничества между странами, которые во время тяжелых месяцев пандемии оказывали друг другу всю возможную помощь и поддержку. Были всегда на связи, отправляли друг другу гуманитарную помощь, делились знаниями и наработками.