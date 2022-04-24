https://uz.sputniknews.ru/20220424/zasevshim-na-azovstali-boevikam-ostalos-nedolgo---pushilin-24173396.html

Засевшим на "Азовстали" боевикам "осталось недолго" - Пушилин

Засевшим на "Азовстали" боевикам "осталось недолго" - Пушилин

После восстановления Мариуполь станет лучше чем был, заверил глава ДНР Денис Пушилин.

2022-04-24T20:19+0500

2022-04-24T20:19+0500

2022-04-24T20:19+0500

специальная военная операция россии в донбассе

днр

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ТАШКЕНТ, 24 апр - Sputnik. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сказал журналистам, что националистам, заблокированным на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, "осталось недолго" по разным причинам.Между тем, начались работы по восстановлению освобожденного недавно Мариуполя. Глава ДНР пообещал, что после реконструкции город будет лучше, чем был."Мы уже видим процесс восстановления и оценки профильными министерствами и ведомствами всей необходимой работы, которую предстоит сделать в ближайшие дни, недели, месяцы. Для нас важно начать этот процесс в полной мере, одномоментно. В очередной раз повторю, что Мариуполь будет лучше, чем он был, будет красивее, чем он был, и более приспособлен для жизни, нежели условия были до этого", - сказал Пушилин.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также: Захарова: западные инструкторы давно "пасут" украинских боевиков

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