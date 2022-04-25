https://uz.sputniknews.ru/20220425/esche-dve-kategorii-abiturientov-smogut-sdat-test-besplatno-24182748.html

Еще две категории абитуриентов смогут сдать тест бесплатно

Еще две категории абитуриентов смогут сдать тест бесплатно

Теперь за вступительные испытания для поступления в вузы не будут платить пять категорий поступающих. 25.04.2022, Sputnik Узбекистан

2022-04-25T11:39+0500

2022-04-25T11:39+0500

2022-04-25T11:39+0500

общество

вступительные экзамены

тестирование

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ТАШКЕНТ, 25 апр – Spunik. Расширен список категорий абитуриентов, которые смогут сдать вступительное тестирование в вузы бесплатно, сообщает пресс-служба Государственного центра тестирования.Так, ранее от оплаты за тестовые испытания освобождались абитуриенты, выпустившиеся из школы в год поступления, а также инвалиды и выпускники детских домов и детских городков.Сейчас, в соответствии с президентским указом от 20 апреля, к ним добавились те, кто зарегистрирован в информационной системе "Единый реестр социальной защиты" и их дети, а также граждане, включенные в "Молодежную тетрадь".Напомним, что абитуриенты, поступающие в вузы не в год окончания школы, а позже, должны заплатить за тестирование половину базовой расчетной величины (БРВ). В прошлом году эта сумма составляла 114 тыс. сумов.Читайте также: Для поступления в вуз выпускникам потребуется еще один документ

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вступительные экзамены, тестирование