https://uz.sputniknews.ru/20220419/dlya-postupleniya-v-vuz-vypusknikam-potrebuetsya-esche-odin-dokument-24079036.html

Для поступления в вуз выпускникам потребуется еще один документ

Для поступления в вуз выпускникам потребуется еще один документ

Абитуриенты могут подать документы для сдачи экзаменов через сайт ГЦТ.

2022-04-19T18:32+0500

2022-04-19T18:32+0500

2022-04-19T18:32+0500

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Выпускники школ, достигшие 16 лет и планирующие поступление в высшее учебное заведение, должны обязательно получить ID-карту. Об этом сообщает УзА.При этом абитуриентам, у которых уже есть биометрический паспорт, необязательно менять документ на ID-карту.По информации Министерства народного образования, более 122 тысяч выпускников школ до сих пор не получили документа, удостоверяющего личность.Документы абитуриентов в вузы принимаются в онлайн-режиме через сайт государственного центра тестирования. При подаче документов заявители должны будут ввести либо данные биометрического паспорта, либо данные ID-карты.Ранее Министерство народного образования утвердило предметы, по которым учащиеся 9 и 11 классов будут сдавать экзамены в этом году.Читайте также:Школьные оценки будут учитываться для абитуриентов при поступлении в вузВ Узбекистане вступительные тесты могут снова пройти на стадионах

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выпускник, документы, экзамены, абитуриенты, вуз