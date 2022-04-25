https://uz.sputniknews.ru/20220425/islamskoe-duxovenstvo-rossii-i-uzbekistana-pomojet-migrantam-adaptirovatsya-24191346.html

Исламское духовенство России и Узбекистана поможет мигрантам адаптироваться

Исламское духовенство России и Узбекистана поможет мигрантам адаптироваться

Представители духовных управлений мусульман двух стран обсудили сотрудничество в области религиозного туризма, богословских исследований и помощи трудовым мигрантам.

2022-04-25T14:59+0500

2022-04-25T14:59+0500

2022-04-25T14:59+0500

общество

узбекистан

москва

духовное управление мусульман

трудовые мигранты

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ТАШКЕНТ, 25 апр – Sputnik. Делегация из Узбекистана прибыла с визитом в Москву и встретилась с главой Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтием Равилем Гайнутдиновым и другими представителями исламского духовенства. Об итогах встречи корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.Возглавил делегацию советник премьер-министра Узбекистана Мехриддин Хайриддинов. Помимо него в состав рабочей группы вошли замглавы Духовного управления мусульман республики Иброхим Иномов, а также представители узбекистанского посольства в Москве и правительственного департамента по защите прав трудовых мигрантов.Российская и узбекистанская стороны также подтвердили намерение провести в этом году в пятую международную научно-богословскую конференцию "Духовный Шелковый путь". Изначально мероприятие должно было пройти в Ташкенте еще в 2020 году, но пандемия внесла свои коррективы.На богословскую конференцию организаторы планируют пригласить представителей духовенства из Узбекистана, России, а также Казахстана, Таджикистана, КНР и некоторых европейских стран.Еще одна важная тема – помощь в адаптации и интеграции трудовых мигрантов из Узбекистана в российских условиях. У ДУМ России уже есть опыт такого сотрудничества с Кыргызстаном. Теперь наработанный опыт предложили использовать и исламскому духовенству Узбекистана.Кроме того, духовный лидер мусульман России передал приглашение президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву посетить Московскую Соборную мечеть в рамках визита в Россию, запланированного на этот год.Читайте также: Имам-хатиб из Узбекистана поехал во Владивосток

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Эльвира Сулайманкулова

Эльвира Сулайманкулова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Эльвира Сулайманкулова

узбекистан, москва, духовное управление мусульман, трудовые мигранты