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https://uz.sputniknews.ru/20220425/islamskoe-duxovenstvo-rossii-i-uzbekistana-pomojet-migrantam-adaptirovatsya-24191346.html
Исламское духовенство России и Узбекистана поможет мигрантам адаптироваться
Исламское духовенство России и Узбекистана поможет мигрантам адаптироваться
Представители духовных управлений мусульман двух стран обсудили сотрудничество в области религиозного туризма, богословских исследований и помощи трудовым мигрантам.
2022-04-25T14:59+0500
2022-04-25T14:59+0500
общество
узбекистан
москва
духовное управление мусульман
трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 25 апр – Sputnik. Делегация из Узбекистана прибыла с визитом в Москву и встретилась с главой Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтием Равилем Гайнутдиновым и другими представителями исламского духовенства. Об итогах встречи корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.Возглавил делегацию советник премьер-министра Узбекистана Мехриддин Хайриддинов. Помимо него в состав рабочей группы вошли замглавы Духовного управления мусульман республики Иброхим Иномов, а также представители узбекистанского посольства в Москве и правительственного департамента по защите прав трудовых мигрантов.Российская и узбекистанская стороны также подтвердили намерение провести в этом году в пятую международную научно-богословскую конференцию "Духовный Шелковый путь". Изначально мероприятие должно было пройти в Ташкенте еще в 2020 году, но пандемия внесла свои коррективы.На богословскую конференцию организаторы планируют пригласить представителей духовенства из Узбекистана, России, а также Казахстана, Таджикистана, КНР и некоторых европейских стран.Еще одна важная тема – помощь в адаптации и интеграции трудовых мигрантов из Узбекистана в российских условиях. У ДУМ России уже есть опыт такого сотрудничества с Кыргызстаном. Теперь наработанный опыт предложили использовать и исламскому духовенству Узбекистана.Кроме того, духовный лидер мусульман России передал приглашение президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву посетить Московскую Соборную мечеть в рамках визита в Россию, запланированного на этот год.Читайте также: Имам-хатиб из Узбекистана поехал во Владивосток
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Эльвира Сулайманкулова
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узбекистан, москва, духовное управление мусульман, трудовые мигранты

Исламское духовенство России и Узбекистана поможет мигрантам адаптироваться

14:59 25.04.2022
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПраздник Ураза-байрам в России
Праздник Ураза-байрам в России - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.04.2022
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Эльвира Сулайманкулова
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Представители духовных управлений мусульман двух стран обсудили сотрудничество в области религиозного туризма, богословских исследований и помощи трудовым мигрантам.
ТАШКЕНТ, 25 апр – Sputnik. Делегация из Узбекистана прибыла с визитом в Москву и встретилась с главой Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтием Равилем Гайнутдиновым и другими представителями исламского духовенства. Об итогах встречи корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.
Возглавил делегацию советник премьер-министра Узбекистана Мехриддин Хайриддинов. Помимо него в состав рабочей группы вошли замглавы Духовного управления мусульман республики Иброхим Иномов, а также представители узбекистанского посольства в Москве и правительственного департамента по защите прав трудовых мигрантов.
"Основная тема обсуждения – это наше партнерство, братское взаимодействие между двумя нашими странами, - рассказал муфтий Рушан Аббясов. –У наших народов много общего – наша история в рамках Советского Союза, всемирно известные исламские достопримечательности, которые находятся в Узбекистане. Узбекская сторона сейчас активно развивает зиярат-туризм, то есть посещение исламских памятных мест".
Российская и узбекистанская стороны также подтвердили намерение провести в этом году в пятую международную научно-богословскую конференцию "Духовный Шелковый путь". Изначально мероприятие должно было пройти в Ташкенте еще в 2020 году, но пандемия внесла свои коррективы.
"Мы принципиально не стали воплощать этот проект в привычном пандемийном формате - онлайн, потому что считаем, что все-таки нужно приехать в Ташкент и обязательно доехать до Самарканда, Бухары и посетить исламские достопримечательности там", - подчеркнул Рушан Аббясов.
На богословскую конференцию организаторы планируют пригласить представителей духовенства из Узбекистана, России, а также Казахстана, Таджикистана, КНР и некоторых европейских стран.
Еще одна важная тема – помощь в адаптации и интеграции трудовых мигрантов из Узбекистана в российских условиях. У ДУМ России уже есть опыт такого сотрудничества с Кыргызстаном. Теперь наработанный опыт предложили использовать и исламскому духовенству Узбекистана.
"Первые плоды этих договоренностей уже есть: представители Узбекистана встретились с мигрантами в соборной мечети в Москве. До этого они съездили в Тулу и другие регионы, где тоже проводили такие встречи. Мы договорились системно работать в этом направлении, регулярно приглашать наших верующих братьев, чтобы имамы и ученые из Узбекистана могли встречаться с ними на нашей площадке в Москве и других регионах", - отметил муфтий.
Кроме того, духовный лидер мусульман России передал приглашение президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву посетить Московскую Соборную мечеть в рамках визита в Россию, запланированного на этот год.
Читайте также: Имам-хатиб из Узбекистана поехал во Владивосток
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