https://uz.sputniknews.ru/20220401/imam-xatib-iz-uzbekistana-poexal-vo-vladivostok-23705716.html

Имам-хатиб из Узбекистана поехал во Владивосток

Имам-хатиб из Узбекистана поехал во Владивосток

В Рамадан из Узбекистана посылают имам-хатибов в зарубежные страны.

2022-04-01T16:00+0500

2022-04-01T16:00+0500

2022-04-01T16:00+0500

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В четверг Имам-хатиб Исматулла кари Арипов отправился из Узбекистана в Россию для совершения молитв таравих.Об этом сообщили в пресс-службе Управления мусульман Узбекистана.В последнее время уже стало традицией в Рамадан посылать из Узбекистана имам-хатибов для совершения молитв таравих в зарубежных странах.В четверг, 31 марта, имам-хатиб мечети "Садр Баба" Зангиатинского района Ташкентской области Исматулла кари Арипов поехал в город Владивосток по приглашению Духовного управления мусульман Приморского края России.По данным Отдела международных связей Управления мусульман Узбекистана, в течение месяца Рамадан представитель республики будет совершать молитвы таравих во Владивостоке и проведет религиозные и просветительские беседы.Мусульмане всего мира готовятся к началу священного для всех верующих месяца Рамадан. Начнется он 2 апреля.Уже с 1 апреля в мечетях Ташкента начнут читать специальную молитву – "таравих намаз".Особая молитва, которую совершают ежедневно в священный месяц Рамадан. Время выполнения – после совершения ночной молитвы ("Иша") и длится до появления утренней зари. Желательно совершать совместно с другими верующими, хотя допустимо молиться индивидуально.В месяц Рамадан, когда был ниспослан Коран, является одним из обязательных условий для истинного мусульманина. В это время верующие в течение светового дня отказываются от пищи, воды, курения.Духовное очищение подразумевает также отказ от сквернословия, сплетен, стремление к добродетели. Это время помощи ближнему. Как отмечают в УМУ, Рамадан дан верующему, чтобы вспомнить о тех, кто голоден, несчастен, лишен самого необходимого. В этот период мусульмане делают добровольные и обязательные пожертвования в пользу бедных.Начало месяца Рамазан определяется согласно лунному календарю, и в текущем году приходится на 2 апреля. С луной и солнцем связано время приема пищи до и разговение после ежедневного поста.Месяц Шавваль, который начнется в начале мая, ознаменует конец поста. Именно поэтому первое число месяца Шавваль - 2 мая будет праздником разговения, Ураза хайит (Ид аль-Фитр). Ночь предопределения (Ляйлятуль-Кадр) выпадет в ночь с 27 на 28 апреля.Читайте также:Ограничений нет: каким будет Рамадан в мечетях МосквыШавкат Мирзиёев: "снижение цен в месяц Рамазан — большое благо"

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