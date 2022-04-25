https://uz.sputniknews.ru/20220425/manturov-prizval-k-dedollarizatsii-i-raschetam-v-natsionalnyx-valyutax-24185893.html
Мантуров призвал к дедолларизации и расчетам в национальных валютах
Мантуров призвал к дедолларизации и расчетам в национальных валютах
Российский министр промышленности и торговли рассказал, в каких сферах Россия может развивать сотрудничество с Узбекистаном.
2022-04-25T12:43+0500
2022-04-25T12:43+0500
2022-04-25T13:07+0500
экономика
"иннопром"
денис мантуров
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 25 апр – Sputnik. События последних двух лет, в том числе связанные с пандемией коронавируса, показали, как странам следует перестроить логистику и развивать экономику, заявил на открытии выставки "ИННОПРОМ-2022" министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан."То, что последние два года происходит в глобальной политике (в том числе под влиянием пандемии), дает подсказку, как нам перестроить логистику, нашу производственную кооперацию, в каких направлениях нужно развивать собственную экономику", - подчеркнул министр.По словам Мантурова, сейчас крайне важно перейти на взаиморасчет в национальных валютах, взяв курс на дедолларизацию и деевроизацию.По словам Мантурова, интерес России к сотрудничеству с Узбекистаном огромен и будет расти. Министр озвучил основные перспективные направления взаимодействия между странами.Как отметил Мантуров, Международная выставка "Иннопром-2022" должна дать дополнительный импульс для новых контактов и проектов, поскольку региональное сотрудничество – это фундаментальная основа партнерства.Россия является основным инвестиционным и торгово-экономическим партнером Узбекистана. По данным российского Центробанка, в Узбекистане в настоящий момент $10 млрд долларов накопленных инвестиций.Россия занимает первое место по количеству открывающихся предприятий в Узбекистане. Доля России составляет 17,5% от общего числа. С начала текущего года РФ создала в республике 107 компаний.По итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до 7,517 миллиарда долларов. РФ вышла на первое место среди крупных стран — партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.Читайте также: Умурзаков призвал участников "ИННОПРОМ" не уезжать из Ташкента без конкретных результатов
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"иннопром", денис мантуров, узбекистан
Мантуров призвал к дедолларизации и расчетам в национальных валютах
12:43 25.04.2022 (обновлено: 13:07 25.04.2022)
Российский министр промышленности и торговли рассказал, в каких сферах Россия может развивать сотрудничество с Узбекистаном.
ТАШКЕНТ, 25 апр – Sputnik
. События последних двух лет, в том числе связанные с пандемией коронавируса, показали, как странам следует перестроить логистику и развивать экономику, заявил на открытии выставки "ИННОПРОМ-2022" министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
"То, что последние два года происходит в глобальной политике (в том числе под влиянием пандемии), дает подсказку, как нам перестроить логистику, нашу производственную кооперацию, в каких направлениях нужно развивать собственную экономику", - подчеркнул министр.
По словам Мантурова, сейчас крайне важно перейти на взаиморасчет в национальных валютах, взяв курс на дедолларизацию и деевроизацию.
"Это, как принято было говорить - дедолларизация, и сейчас добавили - деевроизация. То есть переход на наши собственные валюты, для того чтобы быть максимально независимы и с точки зрения взаиморасчётов, поставок нашей продукции и при взаимной кооперации", - подчеркнул он.
По словам Мантурова, интерес России к сотрудничеству с Узбекистаном огромен и будет расти. Министр озвучил основные перспективные направления взаимодействия между странами.
"Узбекистан – быстро растущая страна и в плане экономики, и в плане демографии… Наш интерес к быстро растущей экономике Узбекистан огромен и будет расти. Мы сегодня видим перспективы развития фармацевтики, автопрома, сельхозмаша, пищепрома. Есть возможность развивать компетенции по проектам, связанным с природными ресурсами, - подчеркнул российский министр.
Как отметил Мантуров, Международная выставка "Иннопром-2022" должна дать дополнительный импульс для новых контактов и проектов, поскольку региональное сотрудничество – это фундаментальная основа партнерства.
Россия является основным инвестиционным и торгово-экономическим партнером Узбекистана. По данным российского Центробанка, в Узбекистане в настоящий момент $10 млрд долларов накопленных инвестиций.
Россия занимает первое место по количеству открывающихся предприятий в Узбекистане. Доля России составляет 17,5% от общего числа. С начала текущего года РФ создала в республике 107 компаний.
По итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до 7,517 миллиарда долларов. РФ вышла на первое место среди крупных стран — партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.