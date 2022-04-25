https://uz.sputniknews.ru/20220425/umurzakov-prizval-uchastnikov-innoprom-ne-uezjat-iz-tashkenta-bez-konkretnyx-rezultatov-24183530.html

Умурзаков призвал участников "ИННОПРОМ" не уезжать без конкретных результатов

Умурзаков призвал участников "ИННОПРОМ" не уезжать без конкретных результатов

Министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана: проведение "ИННОПРОМ" нацелено на конкретные практические решения и реализацию проектов.

2022-04-25T11:45+0500

2022-04-25T11:45+0500

2022-04-25T13:23+0500

экономика

сардор умурзаков

ташкент

"иннопром"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/19/24183041_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5e01162af63389d57c9e103fc61f8b21.jpg

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В ходе открытия международной промышленной выставки министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков отметил, что проведение "ИННОПРОМ" нацелено именно на реализацию конкретных практических решений и проектов, а не на достижения договоренностей на бумаге. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Также он добавил, что кооперация и партнерство крайне важны для развития экономик всех стран центральноазиатского региона, а также для их соседей.Помимо этого министр сообщил, что Узбекистан нацелен стать второй экономикой в СНГ.По его словам, принятая в январе Стратегия развития Узбекистана на следующие 5 лет предусматривает развитие экономики, а также налаживание кооперационных связей между государствами. Ожидается, что выставку "ИННОПРОМ. Центральная Азия 2022" посетят более 10 тыс. гостей, в том числе представители государственных органов власти, профессиональные специалисты и байеры из России, Узбекистана и других стран Центральной Азии (ЦА).Выставку организуют Минпромторг России и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.Более того, свою продукцию на "ИННОПРОМ" продемонстрируют более 200 участников из России, Узбекистана, Беларуси, Венгрии, Франции, Таджикистана, Армении, Казахстана, Кыргызстана.Участие в выставке примут как крупные компании — лидеры рынка, так и представители малого и среднего бизнеса.Напомним: традиционно выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия" играет важную роль в укреплении и расширении российско-узбекистанского сотрудничества и двусторонней торговли, продвижении российского экспорта несырьевой высокотехнологичной продукции на рынок стран Центральной Азии.Активно развивающаяся экономика Узбекистана и стран ЦА открывает хорошие перспективы для российских экспортеров высоких технологий и делает региональный рынок более привлекательным.Кроме этого, российские технологии и оборудование востребованы на центральноазиатском рынке благодаря высокому качеству, гибким условиям поставок и вниманию российских поставщиков к потребностям покупателей.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сардор умурзаков, ташкент, "иннопром"