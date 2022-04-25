https://uz.sputniknews.ru/20220425/rossiyskaya-armiya-priostanavlivaet-boevye-deystviya-ryadom-s-azovstalyu-24195485.html

Российская армия приостанавливает боевые действия рядом с "Азовсталью"

Российская армия приостанавливает боевые действия рядом с "Азовсталью"

Российская армия прекращает боевые действия для эвакуации мирных граждан.

2022-04-25T19:01+0500

2022-04-25T19:01+0500

2022-04-25T19:01+0500

специальная военная операция россии в донбассе

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Российская армия и силы ДНР с 14:00 мск 25 апреля в одностороннем порядке приостанавливают боевые действия возле территории мариупольского завода "Азовсталь", заявили в Минобороны РФ.По данным оборонного ведомства, для эвакуации мирных граждан с территории предприятия "нет препятствий , кроме решения Киева и националистов удерживать гражданских лиц в качестве "живого щита".В заявлении говорится, что Москва опять подтверждает функционирование ранее открытого и постоянно действующего круглосуточного гуманитарного коридора из "Азовстали" для выхода мирных жителей, которые, по утверждениям Киева, якобы находятся на территории завода."Руководствуясь чисто гуманными принципами, Вооруженные силы России и формирования Донецкой народной республики с 14:00 (мск) 25 апреля 2022 г. в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод указанной категории граждан в любых избранных ими направлениях", – сказано в распространенном заявлении.Минобороны России также будет считать фактическую готовность украинской стороны к началу гуманитарной операции с "поднятия белых флагов по всему периметру или на отдельных направлениях "Азовстали"."По оперативным каналам связи это заявление немедленно доводится украинской стороне через вице-премьера правительства Украины Верещук Ирину Андреевну", – говорится в заявлении.Ранее сообщалось, что на "Азовстали", по данным главы ДНР Дениса Пушилина, находятся около 400 иностранных наемников.Читайте также:Засевшим на "Азовстали" боевикам "осталось недолго" - Пушилин

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