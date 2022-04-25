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https://uz.sputniknews.ru/20220425/v-djizake-nachalas-borba-s-saranchoy-24198205.html
В Джизаке началась борьба с саранчой
В Джизаке началась борьба с саранчой
Обработку против вредителей проведут на 93 тысячах гектаров
2022-04-25T20:02+0500
2022-04-25T20:02+0500
общество
джизакская область
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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В Джизакской области началась борьба с распространением саранчи. Обработку проведут на 93 тысячах гектаров, сообщает Агентство по карантину и защите растений. Каждой весной распространение саранчи представляет серьезную угрозу сельскому хозяйству. Поэтому в Зааминском районе Джизакской области провели обработку химикатами против вредителей.Кроме того, представители агентства рассказали фермерам и дехканам об о видах и особенностях вредных саранчовых, борьбе с ними, правилах приготовления инсектицидов.Гнезда саранчи обнаружены в Бахмальском, Галлаорольском и Зафарабадском районах. На сегодняшний день химически обработано более 60% запланированной территории.В начале химической обработки эксперты определили радиус распространения гнезд саранчи и обработали этот район по периметру. По словам ученых, распыляемый инсектицид начинает действовать в течение 10-15 минут.Одновременно специалисты борются и с другими опасными вредителями – термитами. Эти насекомые встречаются в пустынях и предгорьях Узбекистана и наносят большой ущерб населенным пунктам и историческим памятникам.В Узбекистане обитает более 150 видов саранчовых, 10 из которых могут нанести серьезный ущерб посевам, пастбищам и сельскохозяйственным культурам. Сезон борьбы с саранчой в республике ежегодно начинается в апреле. В прошлом году химическими препаратами обработали 600 000 гектаров территории, находящейся под угрозой распространения вредителя. Читайте также: В Узбекистан доставили новую технику для борьбы с саранчой
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джизакская область

В Джизаке началась борьба с саранчой

20:02 25.04.2022
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНашествие саранчи
Нашествие саранчи - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.04.2022
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Обработку против вредителей проведут на 93 тысячах гектаров
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В Джизакской области началась борьба с распространением саранчи. Обработку проведут на 93 тысячах гектаров, сообщает Агентство по карантину и защите растений.
Каждой весной распространение саранчи представляет серьезную угрозу сельскому хозяйству. Поэтому в Зааминском районе Джизакской области провели обработку химикатами против вредителей.
Кроме того, представители агентства рассказали фермерам и дехканам об о видах и особенностях вредных саранчовых, борьбе с ними, правилах приготовления инсектицидов.
"Начата химическая обработка наиболее сложных районов, в том числе Форишского, Янгиабадского, Зааминского районов и Туркестанской пустыни. Эти участки оснащены специальной техникой, наносятся на карту очаги нашествия саранчи", сообщили в агентстве.
Гнезда саранчи обнаружены в Бахмальском, Галлаорольском и Зафарабадском районах. На сегодняшний день химически обработано более 60% запланированной территории.
В начале химической обработки эксперты определили радиус распространения гнезд саранчи и обработали этот район по периметру. По словам ученых, распыляемый инсектицид начинает действовать в течение 10-15 минут.
Одновременно специалисты борются и с другими опасными вредителями – термитами. Эти насекомые встречаются в пустынях и предгорьях Узбекистана и наносят большой ущерб населенным пунктам и историческим памятникам.
В Узбекистане обитает более 150 видов саранчовых, 10 из которых могут нанести серьезный ущерб посевам, пастбищам и сельскохозяйственным культурам. Сезон борьбы с саранчой в республике ежегодно начинается в апреле. В прошлом году химическими препаратами обработали 600 000 гектаров территории, находящейся под угрозой распространения вредителя.
Читайте также: В Узбекистан доставили новую технику для борьбы с саранчой
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