https://uz.sputniknews.ru/20220425/v-djizake-nachalas-borba-s-saranchoy-24198205.html

В Джизаке началась борьба с саранчой

В Джизаке началась борьба с саранчой

Обработку против вредителей проведут на 93 тысячах гектаров

2022-04-25T20:02+0500

2022-04-25T20:02+0500

2022-04-25T20:02+0500

общество

джизакская область

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В Джизакской области началась борьба с распространением саранчи. Обработку проведут на 93 тысячах гектаров, сообщает Агентство по карантину и защите растений. Каждой весной распространение саранчи представляет серьезную угрозу сельскому хозяйству. Поэтому в Зааминском районе Джизакской области провели обработку химикатами против вредителей.Кроме того, представители агентства рассказали фермерам и дехканам об о видах и особенностях вредных саранчовых, борьбе с ними, правилах приготовления инсектицидов.Гнезда саранчи обнаружены в Бахмальском, Галлаорольском и Зафарабадском районах. На сегодняшний день химически обработано более 60% запланированной территории.В начале химической обработки эксперты определили радиус распространения гнезд саранчи и обработали этот район по периметру. По словам ученых, распыляемый инсектицид начинает действовать в течение 10-15 минут.Одновременно специалисты борются и с другими опасными вредителями – термитами. Эти насекомые встречаются в пустынях и предгорьях Узбекистана и наносят большой ущерб населенным пунктам и историческим памятникам.В Узбекистане обитает более 150 видов саранчовых, 10 из которых могут нанести серьезный ущерб посевам, пастбищам и сельскохозяйственным культурам. Сезон борьбы с саранчой в республике ежегодно начинается в апреле. В прошлом году химическими препаратами обработали 600 000 гектаров территории, находящейся под угрозой распространения вредителя. Читайте также: В Узбекистан доставили новую технику для борьбы с саранчой

джизакская область

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джизакская область