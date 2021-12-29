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В Узбекистан доставили новую технику для борьбы с саранчой
В Узбекистан доставили новую технику для борьбы с саранчой
В ход также пойдут планшеты, а также опрыскиватели и средства защиты: очки, маски, защитные комбинезоны.
2021-12-29T08:59+0500
2021-12-30T14:41+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Власти Узбекистана получили специальную технику, оборудование и экипировку для борьбы с саранчой.В частности, речь идет о десяти мотоциклах, 14 планшетах, а также опрыскивателях и наборе средств защиты. В него вошли очки, маски, перчатки, защитные головные уборы, обувь и комбинезоны. В Центральной Азии ежегодно до 4 миллионов гектаров культивируемых площадей находятся под угрозой из-за саранчи. В Узбекистане в 2020-м насекомое "поселилось" на около 600 тысячах гектаров посевов при общей площади сельхозземель в 3,4 миллиона гектаров.Ранее президент Шавкат Мирзиёев передал функции по защите растений и борьбе с саранчой Государственной инспекции по карантину растений.Борьбу с еще одним вредителем — непарным шелкопрядом — возложили на Ассоциацию "Узбекипаксаноат", входящие в ее состав кластеры, а также районные хокимияты. Поставки минеральных удобрений и химических средств глава государства целиком передал частному сектору в соответствии с принципами свободного рынка. Предпринимателям также начали предоставлять на конкурсной основе услуги по химической обработке растений. Узбекистану грозит нехватка воды для орошения — власти стараются ее предотвратить &gt;&gt;Между тем власти активно поддерживают проекты, направленные не только на защиту растений, но и орошение засушливой почвы Узбекистана.Так, российские ученые разработали для республики технологию экономии воды при поливе земель.Специалисты Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета (АлтГУ) для этого развернули агрометеорологические стационары — автоматические метеорологические станции с датчиками, установленными на трех разных глубинах. Они измеряют такие параметры, как температура, влажность и доступность почвенной влаги для растений. Читайте также:В Узбекистане восстановят редкие сорта растений, находящиеся на грани исчезновения &gt;&gt;В Узбекистане найдено прежде неизвестное науке растение &gt;&gt;
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узбекистан, мотоцикл

В Узбекистан доставили новую технику для борьбы с саранчой

08:59 29.12.2021 (обновлено: 14:41 30.12.2021)
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСаранча
Саранча - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
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В Центральной Азии ежегодно до 4 миллионов гектаров культивируемых площадей находятся под угрозой из-за саранчи.
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Власти Узбекистана получили специальную технику, оборудование и экипировку для борьбы с саранчой.
В частности, речь идет о десяти мотоциклах, 14 планшетах, а также опрыскивателях и наборе средств защиты. В него вошли очки, маски, перчатки, защитные головные уборы, обувь и комбинезоны.

"В рамках проекта со стороны ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. — Sputnik) внедряется улучшенный механизм реагирования на вспышки саранчи, с использованием менее токсичных пестицидов и препаратов для биологической борьбы с вредителями", — говорится в сообщении.

В Центральной Азии ежегодно до 4 миллионов гектаров культивируемых площадей находятся под угрозой из-за саранчи.
В Узбекистане в 2020-м насекомое "поселилось" на около 600 тысячах гектаров посевов при общей площади сельхозземель в 3,4 миллиона гектаров.
Ранее президент Шавкат Мирзиёев передал функции по защите растений и борьбе с саранчой Государственной инспекции по карантину растений.
Борьбу с еще одним вредителем — непарным шелкопрядом — возложили на Ассоциацию "Узбекипаксаноат", входящие в ее состав кластеры, а также районные хокимияты.
Поставки минеральных удобрений и химических средств глава государства целиком передал частному сектору в соответствии с принципами свободного рынка. Предпринимателям также начали предоставлять на конкурсной основе услуги по химической обработке растений.
Узбекистану грозит нехватка воды для орошения — власти стараются ее предотвратить >>
Между тем власти активно поддерживают проекты, направленные не только на защиту растений, но и орошение засушливой почвы Узбекистана.
Так, российские ученые разработали для республики технологию экономии воды при поливе земель.
Специалисты Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета (АлтГУ) для этого развернули агрометеорологические стационары — автоматические метеорологические станции с датчиками, установленными на трех разных глубинах. Они измеряют такие параметры, как температура, влажность и доступность почвенной влаги для растений.
Читайте также:
В Узбекистане восстановят редкие сорта растений, находящиеся на грани исчезновения >>
В Узбекистане найдено прежде неизвестное науке растение >>
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