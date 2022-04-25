https://uz.sputniknews.ru/20220425/v-maxallyax-otdalennyx-rayonov-otkroyut-medpunkty-24195708.html
В махаллях отдаленных районов откроют медпункты
В махаллях отдаленных районов откроют медпункты
Медики, работающие в пунктах семейного врача и семейных поликлиниках в отдаленных районах, будут получать ежемесячную надбавку к зарплате в размере 2 млн сумов.
2022-04-25T17:43+0500
2022-04-25T17:43+0500
2022-04-25T17:43+0500
общество
махалля
медики
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ТАШКЕНТ, 25 апр – Sputnik. Президент подписал постановление, цель которого – сделать первичную медико-санитарную помощь более доступной. Об этом сообщил канал "Нигох".В частности, с 1 января 2023 года при филиалах семейных поликлиник появятся пункты семейного врача.В этих пунктах, а также в семейных и районных (городских) многопрофильных центральных поликлиниках дневной стационарный режим работы продлят до 20:00. Кроме того, сотрудники таких медицинских учреждений с 1 июня 2022 года будут получать дополнительные надбавки к зарплате.А 1 сентября 2022 года врачи смогут заниматься семейной медициной в качестве индивидуальных предпринимателей.Согласно постановлению, профилактические медицинские осмотры, скрининговые программы и патронажное обслуживание осуществляются только в порядке и в сроки, установленные Минздравом, вмешательство других организаций в этот процесс недопустимо.В районах, удаленных от учреждений первичной медико-санитарной помощи, с 1 мая откроются медпункты при махаллях. К такой категории относятся 243 махаллинских схода граждан.Госпрограмму "Сельский врач" дополнили новыми льготами для медиков, работающих в глубинке. Все врачи, работающие в пунктах семейного врача и семейных поликлиниках в отдаленных районах, будут получать ежемесячную надбавку в размере 2 млн сумов.Им также полагается субсидия – до 50% от стоимости жилья при получении ипотечного кредита, но не более чем 500 БРВ, им возместят из местного бюджета.Кроме того, врачей, проработавших в отдаленных районах непрерывно в течение трех лет, примут в клиническую ординатуру без тестовых испытаний.По данным Минздрава, больше всего потребность в квалифицированных медицинских кадрах ощущают учреждения отдаленных районов Сурхандарьинской, Навоийской, Самаркандской и Ферганской областей.Во время открытого диалога с представителями сферы здравоохранения 18 марта президент Шавкат Мирзиёев заявил, что заработная плата медработников повысится минимум на 10% в 2022 году.Читайте также: В Узбекистане проверят медико-социальные учреждения
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махалля, медики
В махаллях отдаленных районов откроют медпункты
Медики, работающие в пунктах семейного врача и семейных поликлиниках в отдаленных районах, будут получать ежемесячную надбавку к зарплате в размере 2 млн сумов.
ТАШКЕНТ, 25 апр – Sputnik
. Президент подписал постановление, цель которого – сделать первичную медико-санитарную помощь более доступной. Об этом сообщил
канал "Нигох".
В частности, с 1 января 2023 года при филиалах семейных поликлиник появятся пункты семейного врача.
В этих пунктах, а также в семейных и районных (городских) многопрофильных центральных поликлиниках дневной стационарный режим работы продлят до 20:00. Кроме того, сотрудники таких медицинских учреждений с 1 июня 2022 года будут получать дополнительные надбавки к зарплате.
А 1 сентября 2022 года врачи смогут заниматься семейной медициной в качестве индивидуальных предпринимателей.
Согласно постановлению, профилактические медицинские осмотры, скрининговые программы и патронажное обслуживание осуществляются только в порядке и в сроки, установленные Минздравом, вмешательство других организаций в этот процесс недопустимо.
В районах, удаленных от учреждений первичной медико-санитарной помощи, с 1 мая откроются медпункты при махаллях. К такой категории относятся 243 махаллинских схода граждан.
Госпрограмму "Сельский врач" дополнили новыми льготами для медиков, работающих в глубинке. Все врачи, работающие в пунктах семейного врача и семейных поликлиниках в отдаленных районах, будут получать ежемесячную надбавку в размере 2 млн сумов.
Им также полагается субсидия – до 50% от стоимости жилья при получении ипотечного кредита, но не более чем 500 БРВ, им возместят из местного бюджета.
Кроме того, врачей, проработавших в отдаленных районах непрерывно в течение трех лет, примут в клиническую ординатуру без тестовых испытаний.
По данным Минздрава, больше всего потребность в квалифицированных медицинских кадрах ощущают учреждения отдаленных районов Сурхандарьинской, Навоийской, Самаркандской и Ферганской областей.
Во время открытого диалога с представителями сферы здравоохранения 18 марта президент Шавкат Мирзиёев заявил, что заработная плата медработников повысится минимум на 10% в 2022 году.