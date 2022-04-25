https://uz.sputniknews.ru/20220425/v-ssha-s-ironiey-otsenili-sudbu-dollara-iz-za-deystviy-baydena-24189935.html

В США с иронией оценили судьбу доллара из-за действий Байдена

В США с иронией оценили судьбу доллара из-за действий Байдена

Jacobin: США самостоятельно подрывают мировое господство доллара введением антироссийских санкций.

2022-04-25T15:10+0500

2022-04-25T15:10+0500

2022-04-25T15:10+0500

в мире

сша

доллары

джо байден

санкции

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ТАШКЕНТ, 25 апр – Sputnik. Санкционная политика нынешнего президента Джо Байдена в отношении России не имеет прецедентов и может привести к подрыву мирового господства американской валюты, написал обозреватель Бранко Марцетич для американского издания Jacobin.Журналист отметил, что такие опасения все, начиная с МВФ и заканчивая инвестиционным банком Goldman Sachs. По мнению автора статьи, решение руководящих кругов США о введении санкционных мер против Москвы может обернуться стратегической катастрофой для Вашингтона.По мнению обозревателя, США могут потерять привилегию, позволяющую им импортировать больше, чем экспортировать без риска обвала курса или роста ставок по процентам.Автор особо выделил, что большинство государств мира уже перестали считать банки Запада безопасным хранилищем для своих зарубежных активов. Более того, страны пришли к выводу, что зависимость от доллара делает их положение крайне уязвимым в случае геополитических изменений.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в России.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было. Российские власти заявили о готовности к такому сценарию и утверждают, что продолжат выполнять социальные обязательства. Центральный банк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Читайте также:

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сша, доллары, джо байден, санкции