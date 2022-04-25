https://uz.sputniknews.ru/20220425/v-tashkente-zdanie-goskomgeologii-ushlo-s-auktsiona-za-124-mlrd-sumov-24186552.html

В Ташкенте здание Госкомгеологии ушло с аукциона за 124 млрд сумов

В Ташкенте здание Госкомгеологии ушло с аукциона за 124 млрд сумов

Покупатель также ранее приобрел поблизости бывший комплекс зданий НИИ минеральных ресурсов.

2022-04-25T13:37+0500

2022-04-25T13:37+0500

2022-04-25T13:37+0500

экономика

ташкент

аукцион

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ТАШКЕНТ, 22 апр – Sputnik. В Ташкенте с торгов было продано здание, в котором размещался офис Госкомгеологии. К нему прилагался участок, сообщает E-auksion.Аукцион состоял из 13 шагов и длился более часа. Всего было пять желающих приобрести здание в центре Ташкента, однако победителем стала компания Xamkor Inshaat, которая предложила 124,75 млрд сумов. Итоговая цена превысила стартовую на 65%.Известно, что агентство по управлению госактивами Узбекистана выставило на аукцион комплекс зданий Госкомгеологии на пересечении улиц Шахрисабз и Тараса Шевченко за 75,6 млрд сумов.Лот расположился на 1,3 га, из которых застроен 1,1 га. На территории есть все коммуникации — газ, электричество, водопровод и канализация.Ранее в октябре прошлого года Xamkor Inshaat также приобрела комплекс зданий НИИ минеральных ресурсов, за 71,6 млрд сумов.Читайте также:

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ташкент, аукцион