https://uz.sputniknews.ru/20220425/v-uzbekistane-zapustyat-novyy-mexanizm-otbora-investproektov-24187624.html

В Узбекистане запустят новый механизм отбора инвестпроектов

В Узбекистане запустят новый механизм отбора инвестпроектов

Адресный список строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов будет готов к 1 июня.

2022-04-25T14:33+0500

2022-04-25T14:33+0500

2022-04-25T14:33+0500

общество

инвестиции

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 апр – Sputnik. Автоматизированная информационная система "Контроль и мониторинг реализации инвестиционных проектов" начнет работу к 1 сентября. Ее также интегрируют с системой "Прозрачное строительство".Разработать информационную систему должны Министерство экономического развития и Министерство инвестиций и внешней торговли.Соответствующее постановление приняло правительство республики. Текст документа опубликован на портале lex.uz. Новый порядок позволит автоматизировать отбор инфраструктурных проектов из портфеля предложений. Документ оговаривает четкие критерии отбора и механизмы мониторинга инфраструктурных и социальных проектов, которые финансируются из бюджетных средств.Кроме того будут интегрированы электронные системы управления инвестициями, государственно-частного партнерства и государственных финансов.Разработка адресных списков строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов завершится к 1 июня.Тестирование новой электронной системы в экспериментальном порадке пройдет до 1 августа. Проверять ее будут в рамках работы госпредприятия "Единая служба заказчика" Ташкентского городского хокимията. Если проверка пройдет успешно, систему полностью введут в эксплуатацию к 15 августа.Инвестиционная программа Узбекистана на 2022-2026 годы предусматривает внедрение новых подходов и механизмов по управлению инвестиционными проектами. В ближайшие пять лет планируется освоение иностранных инвестиций в размере $70 млрд.Читайте также: Еще две категории абитуриентов смогут сдать тест бесплатно

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инвестиции, узбекистан