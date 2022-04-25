https://uz.sputniknews.ru/20220425/v-uzbekistane-zapustyat-novyy-mexanizm-otbora-investproektov-24187624.html
В Узбекистане запустят новый механизм отбора инвестпроектов
В Узбекистане запустят новый механизм отбора инвестпроектов
Адресный список строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов будет готов к 1 июня.
2022-04-25T14:33+0500
2022-04-25T14:33+0500
2022-04-25T14:33+0500
общество
инвестиции
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 25 апр – Sputnik. Автоматизированная информационная система "Контроль и мониторинг реализации инвестиционных проектов" начнет работу к 1 сентября. Ее также интегрируют с системой "Прозрачное строительство".Разработать информационную систему должны Министерство экономического развития и Министерство инвестиций и внешней торговли.Соответствующее постановление приняло правительство республики. Текст документа опубликован на портале lex.uz. Новый порядок позволит автоматизировать отбор инфраструктурных проектов из портфеля предложений. Документ оговаривает четкие критерии отбора и механизмы мониторинга инфраструктурных и социальных проектов, которые финансируются из бюджетных средств.Кроме того будут интегрированы электронные системы управления инвестициями, государственно-частного партнерства и государственных финансов.Разработка адресных списков строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов завершится к 1 июня.Тестирование новой электронной системы в экспериментальном порадке пройдет до 1 августа. Проверять ее будут в рамках работы госпредприятия "Единая служба заказчика" Ташкентского городского хокимията. Если проверка пройдет успешно, систему полностью введут в эксплуатацию к 15 августа.Инвестиционная программа Узбекистана на 2022-2026 годы предусматривает внедрение новых подходов и механизмов по управлению инвестиционными проектами. В ближайшие пять лет планируется освоение иностранных инвестиций в размере $70 млрд.Читайте также: Еще две категории абитуриентов смогут сдать тест бесплатно
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инвестиции, узбекистан
В Узбекистане запустят новый механизм отбора инвестпроектов
Адресный список строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов будет готов к 1 июня.
ТАШКЕНТ, 25 апр – Sputnik. Автоматизированная информационная система "Контроль и мониторинг реализации инвестиционных проектов" начнет работу к 1 сентября. Ее также интегрируют с системой "Прозрачное строительство".
Разработать информационную систему должны Министерство экономического развития и Министерство инвестиций и внешней торговли.
Соответствующее постановление приняло правительство республики. Текст документа опубликован на портале lex.uz
.
Новый порядок позволит автоматизировать отбор инфраструктурных проектов из портфеля предложений. Документ оговаривает четкие критерии отбора и механизмы мониторинга инфраструктурных и социальных проектов, которые финансируются из бюджетных средств.
Кроме того будут интегрированы электронные системы управления инвестициями, государственно-частного партнерства и государственных финансов.
Разработка адресных списков строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов завершится к 1 июня.
Тестирование новой электронной системы в экспериментальном порадке пройдет до 1 августа. Проверять ее будут в рамках работы госпредприятия "Единая служба заказчика" Ташкентского городского хокимията. Если проверка пройдет успешно, систему полностью введут в эксплуатацию к 15 августа.
Инвестиционная программа Узбекистана на 2022-2026 годы предусматривает внедрение новых подходов и механизмов по управлению инвестиционными проектами. В ближайшие пять лет планируется освоение иностранных инвестиций в размере $70 млрд.