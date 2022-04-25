https://uz.sputniknews.ru/20220425/volodin-esli-by-rossiya-vela-polnomasshtabnuyu-voynu-kak-ssha-vse-davno-by-zakonchilos-24194550.html

Володин: если бы Россия вела полномасштабную войну, как США, все давно бы закончилось

Володин: если бы Россия вела полномасштабную войну, как США, все давно бы закончилось

Володин прокомментировал слова Зеленского о небывалой войне на Украине.

2022-04-25T17:22+0500

2022-04-25T17:22+0500

2022-04-25T17:22+0500

специальная военная операция россии в донбассе

сша

вячеслав володин

война

украина

владимир зеленский

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Если бы Россия вела на Украине полномасштабную войну, она давно бы закончилась, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы беспрецедентной войне на Украине.Россия проводит на территории Украины именно специальную военную операцию. При этом она ставит целью сберечь жизни мирных граждан, написал Володин в Telegram-канале."Если бы Россия вела полномасштабную войну, все давно закончилось бы. Примени мы привычную для США тактику ведения боевых действий — "утюжить" города ковровыми бомбардировками, оставляя после себя выжженную землю, как это делали "самые демократичные в мире ВВС" в Югославии, Ливии, Ираке, Сирии", — заявил председатель Госдумы.Он отметил, что российские солдаты и офицеры "не убивают, а освобождают гражданских, жертвуя своими жизнями". "Наши военнослужащие делают все, чтобы сберечь мирных жителей", — резюмировал спикер.Он напомнил тактику российского командования, о которой много раз говорили в Минобороны: очаги сопротивления неонацистов ликвидируются точечно, делаются гуманитарные коридоры. По словам Володина, националисты "ведут боевые действия в городах, в плотной жилой застройке, где прикрываются "живым щитом", берут в заложники женщин и детей".Зеленский обо всем умалчивает. Он дал Вашингтону управлять страной, а сам пытается только сохранить личную власть, а не жизни граждан Украины, заключил спикер.Читайте также:"Никогда раньше мир не был в такой опасности": чего боится Дональд Трамп?Запад очень напуган: Россия побеждает

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сша, вячеслав володин, война, украина, владимир зеленский