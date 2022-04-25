https://uz.sputniknews.ru/20220425/nikogda-ranshe-mir-ne-byl-v-takoy-opasnosti-chego-boitsya-donald-tramp-24187115.html

"Никогда раньше мир не был в такой опасности": чего боится Дональд Трамп?

"Никогда раньше мир не был в такой опасности": чего боится Дональд Трамп?

Выступая на днях в Heritage Foundation, экс-президент США сообщил согражданам, что они живут в "самый опасный период в истории страны". Чего же конкретно боится Дональд Трамп?

2022-04-25T14:15+0500

2022-04-25T14:15+0500

2022-04-25T14:15+0500

колумнисты

дональд трамп

сша

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Как ни странно, прежде всего своих соотечественников — тех, кто оголтело призывает вашингтонский режим открыто ввязаться в конфликт на территории Украины, пишет колумнист РИА Новости Виктория Никифорова.Новый этап спецоперации продемонстрировал решимость России покончить с украинской проблемой. Не помогает накачка Украины западным оружием. Не спасают дело доблестные западные спецы — они массово гибнут, бегут или сдаются в плен, а потом жалостно ноют на камеру, что их не так поняли. Россия, короче говоря, побеждает. Что делать?Редкие здравые голоса в американском политикуме говорят, что американцам пора бросить это дело и заняться своими проблемами. Их, по сути, выше крыши, и они никакого отношения не имеют к Украине. Американский народ нищает темпами, невиданными в истории со времен Великой депрессии.Однако местное инфополе практически полностью оккупировано ястребами-неоконами. А они уже с головой погрузились в сладострастные мечты о глобальном апокалипсисе. "Волшебники Армагеддона" — так ласково называют в народе самых оголтелых борцов за войну.Если же — рассуждают они — Россия успешно доведет спецоперацию до конца, это станет окончательным поражением Вашингтона. После бегства из Афганистана в мире еще могли оставаться какие-то иллюзии насчет американской военной мощи. После того как Штаты сольют Украину, с этим будет покончено. "Акела промахнулся".Невольно напрашивается вопрос — даже если и так, то что тут страшного? Американцам не впервой раздувать военные конфликты, ввязываться в них, а потом с позором сбегать. Что тут, собственно, нового? Местные политики всегда рассуждали в стиле "быль молодцу не укор", а пропагандисты из CNN и Washington Post умели любое самое скандальное поражение выдать за победу.Но сегодня агрессивное крыло американских политиков видит, что гегемония их страны дышит на ладан. И вот они убеждают себя и окружающих, что, уцепившись за Украину, можно дать "последний решительный бой" и все вернуть взад. На деле исторические тренды так не работают. Тем не менее неоконы продолжают взвинчивать ставки и готовить обалдевших американцев к апокалипсису.Трамп предупредил мир о большой опасности >>Сначала идея была в том, что, лишившись "Макдоналдса" и "Старбакса", россияне выйдут на улицы, сметут режим и выкрикнут на царство какого-нибудь назначенца Госдепа. Удивительная наивность, на самом деле. Нет, вундерваффе в виде бургеров и кофе не сработало.Провокации типа отвратительных постановочных кадров из Бучи были приняты мировым сообществом прохладно. Американцам дали понять, что все подустали от их фейков еще во времена Сирии.Значит что? Надо наращивать накал противостояния. На сегодня есть два сценария эскалации. Согласно первому Вашингтон все-таки отправит военных на Украину — к этому все чаще призывают высокопоставленные политики.По второму американские спецслужбисты с помощью своих украинских подопечных хотят состряпать какую-нибудь адскую провокацию на территории Украины, а потом заставить свои СМИ свалить все на Россию. Подробный план мероприятий только что расписали в Foreign Affairs. Называется "Подготовка к немыслимому".В провокации может быть задействовано химическое, биологическое или ядерное оружие. При этом все биологическое оружие на территории Украины исключительно американского происхождения. Инвестировали в строительство лабораторий и эксперименты с опаснейшими патогенами люди из ближнего круга президента Байдена, среди главных спонсоров был его сын Хантер.Возможность ядерных утечек существует только на атомных станциях, находящихся под контролем киевского режима. То есть какую провокацию американцы ни устрой, всему миру будет очевидно, что это их собственное преступление.Не говоря уж о том, что на каком-то этапе эскалация будет вынуждать Россию наносить удары по центрам принятия решений. Это прямо записано в нашей стратегии, это диктуется всей логикой событий. Но нет, высоколобые американские аналитики считают, что это совершенно пустяковая угроза."Россия может располагать устрашающим ядерным арсеналом, однако <…> риск того, что Москва его применит, всегда был исключительно ничтожным," — подбадривает соотечественников Роберт Каган, знатный эксперт и по совместительству муж Виктории Нуланд. Вашими бы устами да мед пить, Роберт.Вот такие люди типа Кагана и пугают Дональда Трампа. Он прекрасно видит, куда они толкают его страну и пытается предупредить американцев, насколько смертельным может быть противостояние с Россией.Тут, однако, возникают свои сложности. В Америке существует абсолютное табу на все разговоры о том, что какая-нибудь страна может всерьез попытаться уничтожить Штаты с помощью ядерного оружия. Этот страх, конечно, съедает души простых американцев, но он полностью вытеснен из официального инфополя.Племянница Трампа раскрыла его истинное отношение к Путину >>Поэтому таким нереальным спросом пользуются в США голливудские залепухи про нашествие зомби, инопланетян, вампиров, далее везде. Совершенно неслучайно главным живым классиком американской литературы стал Стивен Кинг. Вся эта попса позволяет гражданам изживать и контролировать свой вечный страх ядерного апокалипсиса.А вот конкретно пообсуждать в публичном пространстве, куда бежать и как защищаться от вражеских ракет, — это ни-ни. Поэтому Трамп вынужденно изъясняется очень аккуратными намеками. "Сейчас словом "ядерный" бросаются как конфетками, — туманно рассуждает он. — Нельзя так делать. Это не то слово, которым можно бросаться. Никогда не говорили об этом, никогда не обсуждали. <...> Слишком большая проблема, слишком катастрофичная." Трамп аккуратно напомнил американской общественности, что при нем Россия не проводила спецопераций. Посмотрите, — сказал он, — "при Буше Россия захватила Грузию (Трамп имел в виду освобождение Абхазии и Южной Осетии). При Обаме они взяли Крым. При мне — ничего, совсем ничего."Ну, что ж, совершенно справедливо. А почему так получилось? Да потому что Трамп вообще поставил на паузу отношения с Украиной. Разговоры о поставках вооружения шли вяло. Вокруг Донбасса не скапливались войска. В отсутствие провокаций Москва продолжала надеяться на имплементацию Минских соглашений. В спецоперации просто не было необходимости.Трампу вторит известный консервативный публицист Пат Бьюкенен. Его новая колонка так и называется: "Нашей главной целью должно стать — избежать войны с Россией". Взывая к инстинкту самосохранения американцев, он напоминает им, как уклонялись от конфликта с СССР лидеры американского государства. "Айк" Эйзенхауэр не вступился за венгров во время антисоветских выступлений, Джон Кеннеди смирился со строительством Берлинской стены, Линдон Джонсон не послал войска на помощь чехам во время Пражской весны.К сожалению, голосу здравого смысла очень трудно пробиться сквозь вой военной пропаганды. Пробудить инстинкт самосохранения американцев могут только знаковые события типа запуска межконтинентальной ракеты "Сармат".Не то чтобы Россия кого-то пугала. Просто хорошо известно, что существующие американские системы ПРО не справляются с перехватом даже МБР предыдущего поколения. Шедевр научно-технической русской мысли "Сармат" для них практически неуязвим.При таких раскладах любая эскалация несет прямую и непосредственную угрозу для населения Штатов. Не стоило бы разжигать при таких раскладах. "Волшебникам Армагеддона" пора уже прекращать предаваться своим садистическим мечтам, отползать с инфополя и освобождать место для нормальных людей. Типа Трампа хотя бы.

сша

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

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дональд трамп, сша