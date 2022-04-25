https://uz.sputniknews.ru/20220425/vrane---edinstvennyy-metod-informraboty-ukrainy---kiselev-24197133.html

Вранье - единственный метод информработы Украины - Киселев

Вранье - единственный метод информработы Украины - Киселев

Гендиректор МИА "Россия сегодня" прокомментировал планы Киева убить журналиста Владимира Соловьева. 25.04.2022, Sputnik Узбекистан

2022-04-25T18:41+0500

2022-04-25T18:41+0500

2022-04-25T18:41+0500

россия

дмитрий киселев

владимир соловьев

украина

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ТАШКЕНТ, 25 апр - Sputnik. Дмитрий Киселев, генеральный директор МИА "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1", прокомментировал планы Киева убить российского журналиста Владимира Соловьева.Глава Международного информагентства заявил, что вранье - это единственный метод информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом."К сожалению, преследования и убийства журналистов в неонацистской Украине стало рутинной практикой, даже не осуждаемой ни государством, ни обществом", - сказал Киселев в интервью РИА Новости.Напомнив об убийстве журналиста Олеся Бузины, попытке сжечь сотрудников телеканала "Интер", Киселев добавил, что более жестокого отношения к журналистам, чем на Украине, сейчас нет нигде в мире. В понедельник ФСБ России сообщило о задержании неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство ведущего "Россия 1" Владимира Соловьева. Сам журналист в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что узнал о планируемом покушении "вместе со всей страной".Читайте также: Украина объявила российского журналиста Владимира Соловьева в международный розыск

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дмитрий киселев, владимир соловьев, украина