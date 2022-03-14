https://uz.sputniknews.ru/20220314/ukraina-obyavila-rossiyskogo-jurnalista-vladimira-soloveva-v-mejdunarodnyy-rozysk-23323985.html

Украина объявила российского журналиста Владимира Соловьева в международный розыск

Украина объявила российского журналиста Владимира Соловьева в международный розыск

В украинском ведомстве заявили, что "следователи ГБР собрали необходимый пакет документов, который скоро направят иностранным коллегам".

2022-03-14T19:21+0500

2022-03-14T19:21+0500

2022-03-14T19:21+0500

специальная военная операция россии в донбассе

владимир соловьев

украина

журналист

розыск

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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Государственное бюро расследований Украины сообщило, что инициирует объявление российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева в международный розыск за то, что он одобряет специальную военную операцию России в Донбассе, передает РИА Новости."По инициативе ГБР пропагандист Кремля Владимир Соловьев будет объявлен в международный розыск. Следователи ГБР собрали необходимый пакет документов для объявления Владимира Соловьева в международный розыск, который скоро будет направлен иностранным коллегам", — заявило ГБР в Facebook.В Госбюро отметили, что до этого российского журналиста подозревали в общественных призывах изменить территорию Украины. "Установлено, что Владимир Соловьев... призывал к изменениям в ее территориальном устройстве, в том числе путем военных действий и разрушения военной инфраструктуры и мирных жителей", — подчеркнули в бюро расследований.Ранее украинский суд заочно арестовал главного редактора радио Sputnik, МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян из-за ее высказываний о ситуации в Донбассе. Ее обвиняют по статье 110 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).В Генпрокуратуре заявили, что в ближайшие дни объявят Симоньян в международный розыск.Ранее сообщалось о блокировке в странах Евросоюза сайтов Sputnik и RT.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 14 марта, уничтожены более 3,9 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также 100 самолетов, более 1,2 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня и 143 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 12 марта, в ходе конфликта погибли 579 и ранены более тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 25 погибших и 117 пострадавших.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины происходит гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.Читайте также:Оппозиция требует покарать народ. Но просит себя с ним не ассоциироватьРадио Sputnik начнет вещать на бывшей FM-частоте "Эха Москвы"

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владимир соловьев, украина, журналист, розыск