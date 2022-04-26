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Силач из Кыргызстана сдвинул четыре вагона — фото
Силач из Кыргызстана сдвинул четыре вагона — фото
Мастер спорта посвятил свой рекорд всем кыргызстанцам.
2022-04-26T18:41+0500
2022-04-26T23:37+0500
в мире
рекорд
кыргызстан
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Известный кыргызстанский силач Алексей Тепляшин установил рекорд Кыргызстана. Он смог переместить четыре сцепленных железнодорожных вагона, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу национального перевозчика "Кыргыз темир жолу" ("Кыргызские железные дороги").Ранее мастер спорта по рукопашному бою Алексей Тепляшин говорил, что на пробной тренировке переместил два вагона.Как сообщили в пресс-службе, Тепляков переместил с ремнем на шее полувагоны и дополнительный груз почти на восемь метров. Общий вес вагонов — 100 тонн 150 килограммов.Рекорд спортсмен поставил в свой 40-й день рождения и посвятил его всем кыргызстанцам.Тепляшин занимается силовым экстримом: гнет гвозди, ломает болты, скручивает сковороды, рвет книги, карты.Читайте также:Всадники из Узбекистана выиграли этап "Кубка Наций – 2022"
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фото, рекорд, кыргызстан

Силач из Кыргызстана сдвинул четыре вагона — фото

18:41 26.04.2022 (обновлено: 23:37 26.04.2022)
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Мастер спорта посвятил свой рекорд всем кыргызстанцам.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Известный кыргызстанский силач Алексей Тепляшин установил рекорд Кыргызстана. Он смог переместить четыре сцепленных железнодорожных вагона, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу национального перевозчика "Кыргыз темир жолу" ("Кыргызские железные дороги").
Ранее мастер спорта по рукопашному бою Алексей Тепляшин говорил, что на пробной тренировке переместил два вагона.
Как сообщили в пресс-службе, Тепляков переместил с ремнем на шее полувагоны и дополнительный груз почти на восемь метров. Общий вес вагонов — 100 тонн 150 килограммов.
Рекорд спортсмен поставил в свой 40-й день рождения и посвятил его всем кыргызстанцам.
Тепляшин занимается силовым экстримом: гнет гвозди, ломает болты, скручивает сковороды, рвет книги, карты.
© FOTO пресс-служба ГП "Национальная компания "Кыргыз темир жолу"

Силач, мастер спорта по рукопашному бою Алексей Тепляшин переместил четыре грузовых вагона, установив рекорд Кыргызстана.

Силач, мастер спорта по рукопашному бою Алексей Тепляшин переместил четыре грузовых вагона, установив рекорд Кыргызстана. - Sputnik Узбекистан
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© FOTO пресс-служба ГП "Национальная компания "Кыргыз темир жолу"

Силач, мастер спорта по рукопашному бою Алексей Тепляшин переместил четыре грузовых вагона, установив рекорд Кыргызстана.

© FOTO пресс-служба ГП "Национальная компания "Кыргыз темир жолу"

По информации "Кыргыз темир жолу", он переместил полувагоны и дополнительный груз с ремнем на шее почти на восемь метров.

По информации &quot;Кыргыз темир жолу&quot;, он переместил полувагоны и дополнительный груз с ремнем на шее почти на восемь метров. - Sputnik Узбекистан
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© FOTO пресс-служба ГП "Национальная компания "Кыргыз темир жолу"

По информации "Кыргыз темир жолу", он переместил полувагоны и дополнительный груз с ремнем на шее почти на восемь метров.

© FOTO пресс-служба ГП "Национальная компания "Кыргыз темир жолу"

Общий вес вагонов составил 100 тонн 150 килограммов.

Общий вес вагонов составил 100 тонн 150 килограммов. - Sputnik Узбекистан
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© FOTO пресс-служба ГП "Национальная компания "Кыргыз темир жолу"

Общий вес вагонов составил 100 тонн 150 килограммов.

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