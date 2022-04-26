https://uz.sputniknews.ru/20220426/24220702.html

Силач из Кыргызстана сдвинул четыре вагона — фото

Силач из Кыргызстана сдвинул четыре вагона — фото

Мастер спорта посвятил свой рекорд всем кыргызстанцам.

2022-04-26T18:41+0500

2022-04-26T18:41+0500

2022-04-26T23:37+0500

в мире

рекорд

кыргызстан

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Известный кыргызстанский силач Алексей Тепляшин установил рекорд Кыргызстана. Он смог переместить четыре сцепленных железнодорожных вагона, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу национального перевозчика "Кыргыз темир жолу" ("Кыргызские железные дороги").Ранее мастер спорта по рукопашному бою Алексей Тепляшин говорил, что на пробной тренировке переместил два вагона.Как сообщили в пресс-службе, Тепляков переместил с ремнем на шее полувагоны и дополнительный груз почти на восемь метров. Общий вес вагонов — 100 тонн 150 килограммов.Рекорд спортсмен поставил в свой 40-й день рождения и посвятил его всем кыргызстанцам.Тепляшин занимается силовым экстримом: гнет гвозди, ломает болты, скручивает сковороды, рвет книги, карты.Читайте также:Всадники из Узбекистана выиграли этап "Кубка Наций – 2022"

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фото, рекорд, кыргызстан