Силач из Кыргызстана сдвинул четыре вагона — фото
18:41 26.04.2022 (обновлено: 23:37 26.04.2022)
Мастер спорта посвятил свой рекорд всем кыргызстанцам.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Известный кыргызстанский силач Алексей Тепляшин установил рекорд Кыргызстана. Он смог переместить четыре сцепленных железнодорожных вагона, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу национального перевозчика "Кыргыз темир жолу" ("Кыргызские железные дороги").
Ранее мастер спорта по рукопашному бою Алексей Тепляшин говорил, что на пробной тренировке переместил два вагона.
Как сообщили в пресс-службе, Тепляков переместил с ремнем на шее полувагоны и дополнительный груз почти на восемь метров. Общий вес вагонов — 100 тонн 150 килограммов.
Рекорд спортсмен поставил в свой 40-й день рождения и посвятил его всем кыргызстанцам.
Тепляшин занимается силовым экстримом: гнет гвозди, ломает болты, скручивает сковороды, рвет книги, карты.
© FOTO пресс-служба ГП "Национальная компания "Кыргыз темир жолу"
Силач, мастер спорта по рукопашному бою Алексей Тепляшин переместил четыре грузовых вагона, установив рекорд Кыргызстана.
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© FOTO пресс-служба ГП "Национальная компания "Кыргыз темир жолу"
Силач, мастер спорта по рукопашному бою Алексей Тепляшин переместил четыре грузовых вагона, установив рекорд Кыргызстана.
© FOTO пресс-служба ГП "Национальная компания "Кыргыз темир жолу"
По информации "Кыргыз темир жолу", он переместил полувагоны и дополнительный груз с ремнем на шее почти на восемь метров.
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© FOTO пресс-служба ГП "Национальная компания "Кыргыз темир жолу"
По информации "Кыргыз темир жолу", он переместил полувагоны и дополнительный груз с ремнем на шее почти на восемь метров.
© FOTO пресс-служба ГП "Национальная компания "Кыргыз темир жолу"
Общий вес вагонов составил 100 тонн 150 килограммов.
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© FOTO пресс-служба ГП "Национальная компания "Кыргыз темир жолу"
Общий вес вагонов составил 100 тонн 150 килограммов.
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